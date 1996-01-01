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Прилетит ли Миклушевский?
СМИ сообщали, что 8 октября во Владивосток должен прибыть в качестве ректора Дальневосточного федерального университета (ДФУ) Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Однако назначение еще не состоялось, и дата визита не определена, заверили «ЗР» в ближайшем окружении Миклушевского.
- О поездке во Владивосток пока говорить рано. Более того, документ о назначении Владимира Владимировича Миклушевского ректором ДФУ еще не подписан. Окончательное решение должно принять первое лицо правительства – Владимир Владимирович ПУТИН. На сегодняшний день официального документа еще нет, - сообщил «ЗР» вечером 4 октября помощник Миклушевского в министерстве образования.
Тем не менее, в ДВГУ, как в ВУЗе, на базе которого будет создан ДФУ, ожидают визит Миклушевского уже на этой неделе.
- В четверг, 7 октября, министр образования ФУРСЕНКО должен подписать приказ, а 8 октября ждем самого Миклушевского вместе с министром образования, который здесь, во Владивостоке, и представит его на должность ректора, - сообщил «ЗР» ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ. – Мне сам замминистра Миклушевский сообщил, что он дал согласие возглавить ДФУ и намерен прилететь во Владивосток в пятницу, 8 октября. Ближайшие дни все прояснят окончательно, но мы готовимся к встрече.
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