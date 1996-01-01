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На фоне глобализации

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Об этом говорится в докладе "Долгосрочная экономическая стратегия России и Дальний Восток", который представил член-корреспондент РАН и губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ. Тезисы доклада, как сообщает "Восток-Медиа", опубликовал портал Социально- демократической политики.

По словам авторов исследования, Россия оказалась в очень сложном положении, поскольку ближайшие восточные соседи превосходят ее по экономической мощи и потенциалу развития в долгосрочной перспективе. "Слабо развитые и редко населенные территории Сибири и Дальнего Востока окажутся один на один с гигантским экономическим и демографическим потенциалом этих стран", - говорится в докладе. По оценкам ученых, в 1990-х годах экономика Дальнего Востока начала развиваться в отрыве от российской и переориентировалась на внешние рынки, доля внешнего рынка в экономике региона увеличилась с 6% в 1990 году до 18% в 2000 году. Дальний Восток по-прежнему "не востребован" на внутреннем российском рынке, считают авторы исследования.

В докладе отмечается, что население Дальнего Востока продолжает сокращаться. В период с 1991 по 2004 год оно уменьшилось на 1 432 тыс. человек, причем за счет миграции регион потерял 1 292 тыс. человек.

Валовый продукт и промышленность на Дальнем Востоке растут медленнее, чем в целом по России. Хотя душевой доход на Дальнем Востоке в 2002 году на 5% превышал среднероссийские показатели, регион отставал по уровню жизни населения. По оценкам ученых, из-за высоких цен прожиточный минимум в регионе на 40% больше прожиточного минимума в целом по стране.

В числе важнейших задач российского правительства на Дальнем Востоке авторы доклада называют сохранение постоянного населения региона через повышение уровня и качества жизни, комплексное развитие инфраструктуры, диверсификация экономики, а также привлечение инвестиций российского бизнеса и государственное финансирование перспективного развития региона.

Эти меры необходимо принять для противодействия угрозам, возникшим на Дальнем Востоке.

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