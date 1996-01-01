Открытие Ясина

Не устаю удивляться вечно молодой пытливости ума патриарха российской экономической науки Евгения ЯСИНА. Когда все вокруг только и говорят, что о политической целесообразности, Евгений Григорьевич неизменно возвращает нас к экономическим проблемам, которые, вполне вероятно, уже в следующем году никакой целесообразностью прикрыть будет невозможно.

Об этом Евгений Ясин открыто заявил в конце октября на очередном семинаре, организованном для региональных журналистов общественной организацией "Открытая Россия".

Пессимизм Евгения Григорьевича связан с парадоксальным на первый взгляд открытием - деловая активность в России идет на спад. Казалось бы, о каком спаде может идти речь на фоне разбухающего, как на дрожжах, Стабилизационного фонда РФ, заоблачных цен на нефть и роста ВВП до 75% от дореформенного уровня. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятным, что все эти факторы имеют внешнее происхождение и с состоянием дел в российской экономике никак не связаны. Что же касается наших внутренних проблем, то на сегодня их основной показательной характеристикой можно считать тот факт, что рост денежного предложения в стране растет в точном соответствии с денежным спросом.

Кстати, это утверждение принадлежит не Ясину, а другому уважаемому экономисту Олегу ЮГИНУ. Евгений Григорьевич всего лишь придал этому утверждению вид экономической формулы, и в итоге получилось, что в 2004 году рост денежной массы в стране составил всего 9% по отношению к ВВП. Инфляция по итогам года ожидается на уровне 10-11%, а это означает, что никакого роста денежного предложения практически и не было. Для нас в этом утверждении важна прямая связь со спросом. Спрос по большому счету формируется бизнесом. И если нет спроса на деньги, значит, нет роста деловой активности.

Для сравнения, в 2003 году при инфляции в 12% рост денежной массы составлял 55%. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять прямую зависимость падения деловой активности в России с тем, что собственно в ней за последний год произошло. А произошло, если кто не помнит, дело "ЮКОСа", отставки руководителя кремлевской администрации Александра ВОЛОШИНА и премьер-министра Михаила КАСЬЯНОВА, ну и, конечно, Беслан, завершившийся не наказанием преступников и чиновников, а введением так называемого "режима 13 сентября". Так сегодня называют в изрядно поредевших кругах российских либералов инициативы президента ПУТИНА по назначению губернаторов.

- Пришло время сказать, что проводимая президентом политика наносит прямой ущерб развитию нашей страны, - решился Евгений Ясин на радикальное заявление.

Впрочем, радикальным оно выглядит, наверно, для политтехнологов Кремля. Ну, может, еще для маргинальной части нашего общества, которая в ежедневных заботах о хлебе насущном не успевает задуматься над тем, что между гибелью детей в Беслане и назначением губернаторов никакой логической связи нет. Если здесь и присутствует какая-то логика, то связана она исключительно с укреплением изрядно пошатнувшихся позиций правящей элиты, не способной защитить собственное население. Хотя по большому счету последние года полтора власть только и делала, что укрепляла свои позиции.

Тот же разгром "ЮКОСа" вряд ли предполагал просто передел собственности и изоляцию потенциального политического лидера. Уничтожили бизнес, который финансировал хоть какую-то оппозицию. В результате сначала правые партии провалились на выборах в Госдуму, а теперь и коммунистов стравливают между собой. И сегодня "режим 13 сентября" предполагает не только абсолютизацию исполнительной власти. Обсуждая предложения президента, мы как-то мало обращаем внимание на партийную составляющую его постбесланских выводов.

Предлагаемая нам пропорциональная система выборов исключительно по партийным спискам на самом деле давно уже обкатана, в частности, в скандинавских странах, которые нам то и дело приводят как пример благоденствия. И сама идея голосования с открытыми списками ничего плохого в себе не содержит. Избиратель имеет право сначала выбрать для себя тот или иной партийный список, а затем поменять в нем кандидатов местами. Но, во-первых, мы должны иметь в виду, что Скандинавия - это небольшие страны с очень давними традициями демократии участия и сильным гражданским обществом.

Демократия участия на языке политологов означает общественную активность граждан, которая может выражаться в том, что соседи, грубо говоря, постукивают на вас за неуплату налогов или нарушение правил дорожного движения. Это, конечно, утрированное объяснение, но оно наиболее просто характеризует отношения тамошнего избирателя с государством. Отнюдь не враждебные, как в России, заметьте. В свою очередь, и скандинавские государства доверяют своим гражданам...

"Мне один предприниматель на моем семинаре сказал: "Во всем мире боятся конкуренции, а мы боимся офицера", - сказал Ясин. - "Я думаю, в этих словах скрыто очень много. Во всяком случае, они очень точно характеризуют ситуацию, в которой мы оказались. Боюсь, это кончится не скоро...".