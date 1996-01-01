На развитие предпринимательства потратят миллионы

Губернатор Приморья утвердил программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 годы. На реализацию программы в течение трех лет из бюджета Приморского края будет направлено 200,8 млн руб. Это почти в 2 раза (на 95,5%) больше объема финансирования аналогичной программы 2008-2010 гг.

Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, реализация программных мероприятий обеспечит развитие малого бизнеса в производственной и инновационной сферах. Повысится доступность финансовых ресурсов для предпринимателей, возрастет конкурентоспособность предприятий. По прогнозам разработчиков, в 2013 г. реализация программы позволит увеличить долю малого бизнеса в валовом региональном продукте Приморского края до 22,1%. Средняя численность работников малых и средних предприятий и организаций составит 22,7%, а количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. человек в Приморье увеличится до 137.

По данным на 1 января 2010 г. в Приморском крае действовало 26 374 малых предприятия, включая микропредприятия, это на 1,9% выше уровня прошлого года.