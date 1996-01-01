Разработка стратегии - дело коллективное

В Хабаровске состоялось организационное заседание общественного совета по разработке стратегического плана развития города, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

В составе совета под председательством мэра краевого центра Александра СОКОЛОВА сформированы программный комитет и тематические комиссии по важнейшим сферам жизни муниципального образования - общественной, материальной, духовной и нравственной. В частности, созданы тематические комиссии по проблемам развития гражданского общества и местного самоуправления, охраны окружающей среды и воспитания экологической культуры, духовно-нравственного воспроизводства жизни населения города.

К разработке стратегического плана развития Хабаровска привлечены более двухсот авторитетных людей, представляющих все сферы жизни городского сообщества, - ученые, руководители и специалисты предприятий и учреждений всех отраслей, представители общественных организаций и СМИ.