Скептический оптимист

Доктор экономических наук, профессор ВГУЭС Александр Латкин известен умеренным скептическим отношением ко всякого рода залихвастско-пропагандистским заявлениям властей по поводу строек громадья, что идут в крае. Он, безусловно, за развитие «точек роста», за инвестиции, за газопровод, НПЗ, мосты и прочее, но трезвее относится к ожидаемому светлому будущему Приморья даже при полном строительстве всего обещанного.

- Александр Павлович, вы ведь представляете не только научную, но и вузовскую общественность. А у нее нынче событие: ожидается представление ректора ДФУ. Как вы отнеслись к назначению ректором Владимира Миклушевского?

- Я заочно оценок людям не даю. Знаю только, что он везет с собой первого проректора и проректора по финансам, и считаю это правильным. Знаю, что по созданию ДФУ миллиарды рублей еще не освоены. Строительство - одна составляющая, вторая - наполнение вуза. А прежде чем наполнять его чем-то, надо знать, чем вуз будет заниматься, какие болты точить...

- ...Естественно-научные или ориентированные на бизнес?

- Окончательно еще не определились. Во Владивосток приезжала комиссия контрольно-ревизионного управления администрации президента. И задалась вопросом, кто в ДФУ поступит в таких количествах - 50 тысяч студентов обещано. Во-вторых, кто из поступивших будет востребован? Пока концепция вуза окончательно не принята. Кадры для науки - само по себе хорошо, но надо иметь в виду, что академическая наука на Дальнем Востоке имеет понижательный тренд. Словом, концепцию ДФУ собираются писать заново.

- Так вы согласны с оценкой вас как экономиста - скептика?

- Пожалуй, да. Но мой скептицизм основан на статистике российской экономики, а она неутешительна. По моим наблюдениям, президент замечает, что никуда не годится производительность труда в стране, нужна модернизация производства, потому что с таким допотопным оборудованием в мировой рынок не войти. Хватит жить только за счет экспорта нефти и газа, надо формировать ВВП из внутренних источников. Но позитивных сдвигов нет. В 2010 г. планировали рост ВВП 6,5%, теперь говорим о 4%. Инфляцию ожидали на уровне 6,5%, а уже 6% имеем на конец августа. Сейчас идет рост цен, а с учетом того, что нет механизма внутреннего производства, выходим на 12% инфляции. Уровень безработицы в России 7,5%, в Приморье - 9,5%. В 2009 г. приток инвестиций в край увеличился в 2,2 раза, но приток иностранных сократился в 10 раз!

А теперь о скептицизме по отношению к экономике Приморского края. Да, я много слышу оптимистичных заявлений: после саммита на юге края будет жить 7 млн чел., во Владивостоке - 1,5 млн.; есть проекты строительства алюминиевого завода, атомной станции, НПЗ, судостроительных верфей... Но реальные шаги невидимы или слишком мелки. Мое мнение базируется еще и на сравнительном анализе. Другие-то регионы делают больше: газовые проекты на Сахалине, например, или космодром в Амурской области.

- Что уж такого мощного даст области космодром?

- Космодром - это тысячи рабочих мест, новые специальности в вузах, запуск в 2015 г. космических кораблей новых поколений, перспектива до конца столетия.

- Зато мы с газопроводом, НПЗ, атомной станцией и даже федеральным университетом!

- Это хорошие проекты. Но нет их реального наполнения. Разве что мосты зримо видно... Мне нравятся идея реконструкции владивостокского аэропорта, проекты высококлассных гостиниц и жилых домов на Патрокле, но мы ведь говорим об эффективных экономических последствиях для экономики России... Возникает вопрос - и через полтора года на него будет ответ - а все это для кого? Жители продолжают покидать край. Как бы мы реально ни оценивали строящиеся объекты саммита АТЭС, мы понимаем, что ребенка здесь выучить и трудоустроить по специальности все труднее и труднее. Ни одно крупное предприятие за последние десять лет не построено. За эти же десять лет в крае быстрыми темпами меняется соотношение между крупным бизнесом и мелким в пользу последнего.

- Это разве плохо?

- Возможно, и не очень, но крупный бизнес - президент об этом говорил - должен финансировать вузы. Крупный бизнес должен заказывать специалистов и оплачивать их подготовку, будущее растить. Много таких примеров в Приморье? Тот же НПЗ возьмем - нет аргументированных обоснований его необходимости здесь. И с газопроводом на территории Приморья, по большому счету, та же ситуация, разве что я понимаю, что пока еще нет у страны другого выхода: 54% федерального бюджета составляет экспорт газа и нефти.

- А оптимистично вы на какие-либо экономические проекты смотрите?

- Мне очень импонирует позиция губернатора края по поводу организации глубокой переработки рыбы на береговых предприятиях. Это хорошее, в отличие от алюминиевого завода, направление развития экономики. Это то, что в наших традициях, то, что мы умеем делать. Хорошо, если бы мы около 90% выловленной рыбы перерабатывали сами, и хорошо, если бы она была конкурентоспособна не только на нашем рынке, но и на рынке соседних государств.

Еще одно эффективное направление, о котором мы больше говорим, чем делаем, - фармацевтическое производство. Убежден, что будущее приморской экономики в определенной степени может базироваться на этом. Грех не видеть, что КНР и Корея, используя наши биоресурсы, производят уникальные биопрепараты. Я с оптимизмом смотрю на то, что когда-нибудь мы будем поставлять в Японию несколько коробок фармацевтического продукта, а стоимость будет такая, как - будто мы послали им несколько пароходов круглого леса!

Можно похлопотать о возвращении в экономику практики госзаказов. Приморье, например, могло бы обеспечивать Тихоокеанский флот продуктами питания. Практика госзаказов хорошо работает на предприятиях Арсеньева, потому что влечет за собой необходимость сохранения и подготовки высококвалифицированных кадров. Выдача рыбных квот под киль - применительно к Приморью речь о судоверфях в Большом Камне - это, конечно, чрезмерное государственное регулирование экономики, но как временная мера вполне может использоваться. Хотя понятно, что себестоимость судна ляжет на себестоимость произведенной продукции, и она будет дорогой.

Вы знаете, есть понятие точек возврата и невозврата. За последние двадцать лет мы в экономике, как российской, так и приморской, ушли в такую зону, откуда вернуться к прежним достижениям, с учетом динамики развития соседних стран, уже нельзя. В том же судоремонте и судостроении технологии ушли очень далеко вперед. Но в чем-то вернуться можно. Например, в сельском хозяйстве. У соседей-то поля истощены, а наши волей-неволей отдохнули. Есть хорошие примеры: «Михайловский бройлер» вытесняет с рынка амурских коллег; «Ратимир» задумался о реанимировании Надеждинского свинокомплекса; компания «Дальсвязь» демонстрирует результаты эффективного корпоративного управления; Дальневосточная энергетическая компания успешно реализует социальные программы; «Владхлеб» ежегодно обеспечивает диверсификацию товарного ассортимента. Я назвал то, что лежит на поверхности. В целом считаю, что точки возврата у экономики Приморья есть. Надо только их не упустить.