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Проект доходов и расходов Приморского края на 2011 год готов
Краевая администрация внесла на рассмотрение Законодательного собрания проект Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2011 год».
Параметры бюджета на 2011 год сформированы на основе Прогноза социально-экономического развития Приморского края на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг., а также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития края до 2025 года. Согласно Закону Приморского края «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях» краевой бюджет разрабатывается администрацией края, вносится губернатором на рассмотрение Законодательного собрания и утверждается в форме закона.
В законопроекте учтены задачи, определенные Президентом России: сбалансированность бюджета, последовательное снижение дефицита, достижение конкретных результатов.
Как сообщает пресс-служба администрации края, согласно представленному проекту, бюджет Приморского края в 2011 году сохранит свою социальную направленность. Приоритет в общем объеме расходов получили отрасли: социальная политика, образование, здравоохранение. Сохранен и программно-целевой метод расходования средств - значительные бюджетные ассигнования в 2011 году предусмотрены на реализацию действующих краевых целевых программ. В частности, утверждена краевая долгосрочная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 годы, на которую в течение трёх лет будет направлено 200,8 млн руб. Это почти в 2 раза (на 95,5 процента) больше объема финансирования аналогичной программы 2008-2010 гг. По прогнозам разработчиков, в 2013 г. реализация программы позволит увеличить долю малого бизнеса в валовом региональном продукте Приморского края до 22,1 процента. Средняя численность работников малых и средних предприятий и организаций составит 22,7 процента, а количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс.чел. в Приморье увеличится до 137.
ДосьеПо данным на 1 января 2010 г., в крае действовало 26 374 малых предприятия, включая микропредприятия, это на 1,9 процента выше уровня прошлого года. Приморский край среди регионов Дальневосточного федерального округа занимает лидирующие позиции по основным показателям развития малого предпринимательства: 42,2 процента малых предприятий, 37,7 процента оборота малых предприятий и 34,7 процента объема инвестиций в основной капитал. Малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями производится 85 процентов краевого объема мебели, 68 процентов стеновых материалов, 55 процентов минеральных вод, 53 процента мясных полуфабрикатов, 42 процента кондитерских изделий.
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