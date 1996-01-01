Деньги кандидатов

Крайизбирком обнародовал данные о доходах и имуществе кандидатов в губернаторы Хабаровского края. Мы не поленились подсчитать, что совокупный доход великолепной шестерки за прошлый год составил около 70,5 млн рублей.

Самым богатым является адвокат, депутат краевой думы Геннадий МАЛЬЦЕВ, заработавший 67,8 млн рублей. Он имеет в личной собственности автомобили Mercedes S500 и Toyota Lexus, квартиру площадью 154 кв. метра в Москве (совместная собственность) и жилой дом площадью 164 кв. метра в селе Мамыри Московской области, а также земельный участок в 0,15 гектаров в Московской области и 1,26 тыс. кв. метров нежилых помещений в Хабаровске и в Москве. Свое имущество он нажил, работая в юридической консультации № 129 межреспубликанской коллегии адвокатов и ряде компаний: "Серко", "Спортэкс", "Интур-Хабаровск", "Русснефть", "Интершуз" и других.

Второе место в этом почетном списке занимает Виктор ИШАЕВ - 1,1 млн рублей. Его источниками дохода являются губернаторская и научная деятельность. Ему принадлежит автомобиль Mercedes Benz и катер "Стрела".

Доходы председателя краевой думы Юрия ОНОПРИЕНКО ниже - 1,09 млн рублей. Все - по основному месту работы. Имущества у него - никакого.

Заведующий отделением хабаровского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" Олег КОЛЕНКО - на четвертом месте. Он заработал 373,3 тысячи рублей.

Последние два места занимают руководитель ООО "Акваном" Константин ПЕПЕЛЯЕВ и лидер хабаровского отделения ЛДПР, помощник депутата Госдумы РФ Леонид РАЗУВАНОВ. На двоих они обозначили свои доходы менее чем в 100 тысяч рублей.

Информацию о кандидатах и их доходах крайизбирком разместил в красочном информационном плакате. Всего таких плакатов 8 тыс. шт. Они уже отпечатаны и скоро украсят все избирательные участки края. Также закончена печать избирательных бюллетеней. Их 1 103 тыс. шт. Это на 2,5% больше числа избирателей. По требованию закона так обеспечивается необходимый резерв на разные случаи.

Между тем предвыборная борьба в крае идет спокойно и размеренно. Никакой "чернухи", скандалов, вскриков и заявлений. Парадные ролики по ведущим телеканалам, заказные положительные статьи в печатных СМИ, многообещающие выступления по радио.

А выборы, до которых, казалось бы, еще почти месяц, уже начались. Крайизбирком назначил досрочное голосование в отдаленных районах с 29 ноября.