Приватизировать будут

Приморские депутаты приняли прогнозный план приватизации государственного имущества Приморского края на 2004-2005 гг. Общий прогноз поступлений от реализации краевой собственности составляет 85 млн руб.

Перечень краевых государственных предприятий, акций и недвижимости, которые планируется приватизировать в 2004-2005 гг., поступил в Законодательное собрание в июле. В соответствии с краевым законом "О приватизации государственного имущества Приморского края" депутаты уполномочены ежегодно утверждать план приватизации краевого имущества одновременно с принятием краевого бюджета на будущий финансовый год.

Первоначальный проект программы вызвал возражения со стороны законодателей. Депутаты усомнились в целесообразности смены собственника зданий, расположенных на улице Светланской и Черемуховой во Владивостоке. В первом располагается Приморский торговый дом книги, во втором -Приморский краевой диагностический центр (КДЦ). Спорным оказался и вопрос о приватизации КГУП "Государственное агентство по продовольствию Приморского края".

В результате согласований с администрацией края мнение депутатов было учтено, и в новом варианте программы, который был принят на заседании 24 ноября, все спорные пункты отсутствуют. Как отметил депутат ЗС края Александр ПЕРЕДНЯ, к приватизации государственного имущества нужно относиться осторожно, особенно если речь идет об объектах, несущих большую социальную нагрузку. Примером такого подхода может служить решение о сохранении в краевой собственности здания КДЦ.