ДГК и администрация Артема готовы совместными усилиями решать задачи по развитию региона

Глава Артемовского городского округа (АГО) Владимир НОВИКОВ и директор филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) Михаил МАТВЕЕВ провели плановую инспекторскую проверку Артемовской ТЭЦ (АТЭЦ).

Они осмотрели технологические цеха и щиты управления, лично пообщались с работниками станции. Во время обхода оперативный персонал рассказывал о внутренних механизмах энергетического сердца - как происходит пуск котлов и турбин, что делать в случае экстренных ситуаций.

Следующий этап мероприятия прошел в конференц-зале, где состоялась презентация, наглядно демонстрирующая подготовительную работу к зимнему периоду и производственную деятельность электростанции. Специалисты АТЭЦ сделали доклады о завершающейся ремонтной кампании.

Озвучили ряд проблем и успехов предприятия. На сегодняшний день график ремонтов основного оборудования выполняется без отставаний. Завершены ремонты 5 котлоагрегатов и 3 турбин. Накопление запасов топлива проходит в соответствии с календарным планом. Проведены противоаварийные тренировки, продолжается пополнение аварийного запаса оборудования, запчастей, комплектуются смены и аварийно-восстановительные бригады.

В презентации было отмечено, что потребление тепловой энергии производственными предприятиями и жителями города-соседа Владивостока будет и в дальнейшем расти. Это обусловлено активным развитием Артемовского городского округа. Артем за время руководства Владимиром Новиковым практически освободился от большинства котельных, которые наносили городу экологический ущерб. По словам представителей станции, для дальнейшего роста отпуска тепла от АТЭЦ необходимы значительные инвестиционные вливания. Глава АГО пообещал помочь энергетикам с организационными вопросами, рассмотреть возможность включения расходов на модернизацию оборудования в тариф.

Кроме того, энергетики доложили главе АГО о ключевой проблеме электростанции - необходимости строительства нового золоотвала. За последние десять лет изменился топливный баланс предприятия в сторону увеличения объемов сжигания приморских углей повышенной зольности. Поэтому Артемовская ТЭЦ исчерпает резервы действующих золоотвалов в мае 2015 г. Соответственно, уже сейчас необходимо приступать к проектным работам. Но земли, принадлежавшие предприятию и предназначенные для нового золоотвала, несколько лет назад были переданы Шкотовскому муниципалитету. Население района сейчас активно проявляет свое несогласие с данным проектом.

По мнению Владимира Новикова, одним из вариантов решения этого вопроса является газификация АТЭЦ: «Артемовский городской округ активно развивается. В ближайшее время здесь будет открыта одна из четырех российских игорных зон. Поэтому необходимо смотреть на перспективу и проработать вопрос по переводу электростанции на сжигание природного газа. Я буду обращаться к губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ и в другие инстанции по этому вопросу», - заявил глава АГО.

Михаил Матвеев, отвечая на вопрос о приблизительной стоимости полного перевода АТЭЦ на газ, сказал: «точно ответить не готов, но ориентировочная цена только внутристанционных работ составит не менее 2 млрд руб. Это без учета стоимости ответвления от магистрального газопровода. В целом это огромная работа, которая возможна только при участии федеральных структур». По словам Михаила Матвеева, еще одна сложность заключается в том, что Артемовскую ТЭЦ невозможно просто закрыть на реконструкцию, так как необходимо обеспечивать энергопроизводство, а Приморский край является регионом с небольшим запасом мощности. Причем резерв мощности появился только в последние годы, когда энергетики увеличили генерирующую мощность южного Приморья на 25%. (За счет введения в эксплуатацию котлоагрегата №5 Артемовской ТЭЦ, технического перевооружения Владивостокской ТЭЦ-2 и установки на Партизанской ГРЭС турбоагрегата №2 с котлом №6).

В заключении мероприятия Владимир Новиков выразил удовлетворение тем, что даже в кризисные годы, Дальневосточная генерирующая компания продолжала заниматься инвестиционными проектами. Энергетики доложили, что сумма средств на ремонты оборудования растет с момента передачи в 2007 г. приморских электростанций под руководство ОАО «ДГК». Так, в 2006 г. объем затрат на ремонты составлял 77 млн руб., в 2007 г. - 101 млн, 2008 г. - 167 млн (плюс 560 млн инвестиций в законсервированный в перестроечное время котлоагрегат №5), в 2009 г. - 170 млн. Ремонтная кампания этого года - почти 200 млн руб.

«Станция в нормальном режиме готова войти в зиму, - подводя итоги, сказал Владимир Новиков. - Радует, что Артемовская ТЭЦ благодаря труду профессионального руководства и коллектива смогла сохранить лидирующие позиции среди электростанций южного Приморья. Но самое важное, что энергетики впервые работают в таком конструктивном и открытом режиме. Это дает уверенность, что совместными усилиями можно решить масштабные задачи по развитию региона».