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Право собственности: мягче и нежнее
«Российское законодательство в отношении права собственности станет более мягким и щадящим», - такое обещание дал собравшимся в ходе IV Международного форума стран АТР во Владивостоке председатель Высшего Арбитражного суда (ВАС) РФ Антон ИВАНОВ.
Владивосток уже четвертый год выступает в качестве принимающей стороны Международного форума стран АТР, организованного ВАС. 24 сентября главной темой столь значимого мероприятия явилось «Право собственности как фундамент современных экономических отношений».
Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН выразил удовлетворение тем, что сегодня Приморье - действительно удобная коммуникативная площадка для подобного рода собраний. Во многом этому способствует стабильность во взаимоотношениях власти и бизнеса, которые, по словам губернатора края, стали более эффективными за последние годы.
Проведение Международного форума стран АТР во Владивостоке глава краевого центра Игорь ПУШКАРЕВ также назвал не случайным. Трансграничные взаимоотношения, которые сложились у российского форпоста на Дальнем Востоке с соседними странами, позволяют адекватно оценивать процессы, происходящие в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
Обсуждение новелл российского законодательства и обмен судебным опытом в сфере права собственности стало лейтмотивом встречи судей из России, Австралии, Казахстана, Китая, Монголии, Сингапура, США и Финляндии.
По словам Антона Иванова, российский суд в начале 90-х во многом выполнял роль так называемого застрельщика, вырабатывая правовые традиции по установлению споров в области прав собственности. Данное право, а также иные вещные права в Гражданском кодексе (ГК) были сформулированы в узком объеме. При таких обстоятельствах особая нагрузка легла на судебную систему, которая в короткие сроки буквально дописывала подобные нормы, принимая те или иные решения. И если раньше это были споры в сфере приватизации, то в XXI веке тенденция изменилась. Основная часть дел преобразовалась в споры между частными лицами за передел имущества, доли в собственности и бизнесе.
С точки зрения председателя ВАС, такой характер споров достаточно сложен, именно поэтому необходимо соблюдать баланс интересов обеих сторон. «Сейчас наступает более сложный этап трансформации гражданского законодательства в области права собственности и вещных прав, он требует создания точных юридических конструкций, - добавил Иванов».
Частный собственник должен быть уверен, что правила игры по отношению к нему не изменят. Определяющей для собственника должна стать возможность применения аналогии по делу, которое приняла судебная инстанция другого региона. Т.е. система арбитражных судов в России пытается добиться некого прецедентного подхода, несмотря на то, что в нашей стране действует континентальная, а не англосаксонская система права. Сегодня арбитражные суды пытаются восполнить существующие пробелы, которые еще существуют в гражданском законодательстве, тем самым разрешая многочисленные споры о праве собственности менее болезненно для обеих сторон.
Антон Иванов подчеркнул, что президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял концепцию о модернизации гражданского законодательства. Предполагается, что раздел, посвященный праву собственности и другим вещным правам, расширят довольно существенно, в 5-6 раз. «Мы должны исходить из того, что основные взаимоотношения собственности уже сложились, - подчеркнул Антон Иванов, - именно поэтому законодательство должно быть мягким и щадящим».
«Сегодня мы нацелены сформировать более гибкую систему правоотношений без нажима и установления каких бы то ни было сроков, - констатировал Антон Иванов, - человек должен самостоятельно принять решение о том, какую правовую конструкцию взаимоотношений с собственностью он выберет. Хочу подчеркнуть - именно «со временем», а не в определенный государством срок. В этом и состоит наш новаторский подход».
Глава Высшего Арбитражного суда также рассказал о других ожидаемых изменениях: «В Гражданском кодексе мы планируем закрепить норму владения вещами, которая будет гарантировать владельческую защиту. Такое право гарантирует быстрый возврат вещи ее хозяину». Также в кодексе будет определен замкнутый перечень вещных прав наряду с прежними правами граждан на собственность, которые останутся в неприкосновенности, появятся новые (право на постоянное владение и пользование вещью, право застройки, ипотека как вещное право, право приобретения чужой вещи и т.д.).
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