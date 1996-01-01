Депутаты ищут сценическую аппаратуру

Депутаты Думы Владивостока продолжили работу над проектом поправок к бюджету на текущий год. В частности, они попросили мэрию обосновать, почему 22 млн рублей должны пойти на оплату мирового соглашения с ОАО «ГТС».

Они также заинтересовались разумностью расходов на озеленение в сумме 11,29 млн рублей. «Предлагается увеличить расходы на озеленение некоторых улиц города определенными видами зеленых насаждений. При этом неясным остается вопрос о выборе объектов озеленения и их расположения», - пояснил депутат Игорь Чемерис.

Не ясен механизм использования бюджетных средств на проведение Дня тигра и Дня учителя. Корректировка предполагает дополнительные расходы на обеспечение мероприятий звуковым, световым и сценическим оборудованием. А где же закупленная к юбилею города аппаратура стоимостью 80 млн руб? Ведь было обещано, что она будет использоваться на городских мероприятиях. Однако сейчас мэрия просит дополнительное финансирование на указанные цели.