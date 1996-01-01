Чиновники пытаются затянуть пояса

Затраты на содержание чиновников городских и сельских поселений не должны превышать 15% от собственных доходов поселений. Об этом шла речь на недавнем совещании губернатора края с главами МО. Не укладываетесь в норматив - сокращайте количество поселений. В пример Сергей ДАРЬКИН привел Высокогорск, где 300 дворов и ни одного предприятия. Зарабатывает поселение 36 тыс. руб. в год, а тратит на содержание чиновников более 1 млн руб.

Кавалеровский мэр давно мечтает об объединении 7 нынешних городских и сельских поселений района в два - Кавалеровское городское и Зеркальненское сельское. Но препятствуют чиновники, не желающие расставаться с теплыми креслами и высокими зарплатами. Да и по закону надо проводить референдумы во всех поселениях, что требует немалых затрат.

7 поселений и в Ольгинском районе. При этом, по словам мэра Виктора ЛИСТРОВОГО, самодостаточным является только Ольгинское городское, его бюджет - 12 млн руб. Оно может себе позволить содержать 6 чиновников. Остальные кормятся, в основном, за счет бюджета района и края - на их содержание уходит более 50% от бюджетов поселений. Молдавановское сельское поселение объединяет 4 села и зарабатывает в год 36 тыс. руб., а чиновники «съедают» около 1 млн руб. Протяженность поселения - 50 км. Глава за свой счет ездит по своим владениям и в райадминистрацию. В Пермском сельском поселении бюджет - 1,1 млн руб., более 50% тратится на зарплату чиновников. И так далее.

Если край введет норматив - 15% на содержание поселенческой власти, ни одно поселение в районе, кроме Ольгинского, не уложится в этот норматив. Вместо 30-31 тыс. руб. главы поселений будут получать 5-6 тыс. руб. в месяц. Учитывая, что они из своего кармана часто платят штрафы пожарным, Роспотребнадзору, решают проблему благоустройства и передвижения по району (на командировочные расходы, как правило, денег нет), то никто не захочет работать фактически за спасибо.

- Как только я стал мэром района, мы стали думать об административной реформе и сокращении количества управленцев,- рассказал Виктор Листровой.- В прошлом году норматив на содержание управленцев составлял для Ольгинского района 8,5%. Мы немного не уложились, у нас вышло 10,4%. Провели реформу: управления преобразовали в отделы, зарплаты чиновников снизили почти на 20%, у мэра остался один зам. И в этом году мы в норматив для МО вписались, правда, сегодня он уже выше - 16%. Зарплаты наших чиновников не самые высокие в крае. Мэр получает 60 тыс. руб., зам мэра - 45 тыс., начальники отделов - по 33 тыс. Главы поселений - 30-31 тыс. А есть в крае дотационные МО, где глава получает по 115 тыс., главы поселений - по 70. Наряду с сокращением чиновников администрации мы также задумались о сокращении количества поселений с 7 до 4-х...

Но вопрос о нахождении административного центра стал яблоком раздора. Моряк-рыболовцы сказали: у нас будет центр, милоградовцы - у нас. Ольгинское городское поселение хотели было преобразовать в сельское, что дало бы льготы педагогам и врачам. Но расчеты показали, что годовая экономия от административной реформы мизерная - всего 400 тыс. руб. А лишь на референдумы в поселениях надо 800 тыс. руб. Поэтому пока, как сообщил В.Листровой, ольгинцы лишь сократили управленцев в штатах поселений. Другие меры пока неэффективны.