Бюджетный разворот

На минувшей неделе Приморский край тихо и мирно подошел к одному из самых значимых событий в своей новейшей истории. Впервые за все последние годы в Приморье может появиться действительно качественный и полноценный краевой бюджет, который не требует кардинальной перекройки уже на следующий день после своего официального принятия.

На протяжении всех последних лет бюджетный процесс в крае отличался поразительной стабильностью. Что бы ни случилось, какой бы бюджет ни принимался, приморским властям приходилось по несколько раз в год вносить в него свои корректировки. Причем речь шла не только и не столько о косметических изменениях, а о фактически концептуальных преобразованиях, затрагивающих основные параметры бюджета и изменяющих его содержание до неузнаваемости. Более того, во всех случаях логика внесения корректировок была примерно одинакова - краевой бюджет, как правило, приходилось изменять в сторону увеличения.

Масла в огонь подливал еще один немаловажный факт. Необходимость внесения тех самых концептуальных изменений в краевой бюджет становилась очевидной еще до его окончательного принятия. Однако поворачивать бюджетный процесс вспять и вносить в его доходную и расходную части необходимые корректировки ни депутаты Законодательного собрания, ни тем более администрация края не решались. В итоге на протяжении трех лет в новый год Приморье входило с морально устаревшим бюджетом, который можно смело начинать корректировать уже 1 января.

Единственным исключением, лишь подтвердившим общую тенденцию на занижение основных параметров бюджета, стал нынешний 2004 г., когда в его доходную часть были включены поступления от продажи квот на аукционах. Последние были благополучно отменены, поэтому весной краевая администрация по уже устоявшейся традиции вышла в Законодательное собрание с предложениями о существенном сокращении расходов.

Между тем уже тогда краевой бюджет оказался как бы на перепутье двух прямо противоположных процессов, затронувших один из основных его доходных источников - налог на прибыль. С одной стороны, даже несмотря на 10-процентную инфляцию, расчетный план его поступлений на 2004 г. был даже ниже, чем реально собрано в 2003 г., а с другой - были данные краевых налоговых органов, которые уже в январе-марте свидетельствовали о росте поступлений налога на прибыль.

Предложения краевой администрации по сокращению расходов бюджета тогда, как известно, были отвергнуты. Конечно, достаточно трудно сказать, какое влияние на депутатов ЗС оказала диспропорция между плановыми показателями и реальной ситуацией, а какое - обыкновенное нежелание участвовать в сокращении расходов и фактически брать на себя ответственность за чужие просчеты. Но факт остается фактом. Депутаты приняли единственно верное решение, которое стало переломным в уже устоявшейся логике принятия и исполнения краевого бюджета (см. "Как это было").

Прав тот, кто чаще прав

Рост поступлений все того же налога на прибыль, сделавший неактуальным сокращение расходной части, привел к резкому усилению позиций Законодательного собрания. Большинство депутатов, с одной стороны, поняли, что нельзя излишне верить расчетам и заявлениям исполнительной власти, а с другой - получили полное моральное право самостоятельно вносить концептуальные изменения в краевой бюджет.

Именно эти два фактора оказали определяющее влияние на рассмотрение проекта краевого бюджета на 2005 г., который также был разработан с использованием уже знакомой схемы занижения доходной части - на этот раз в части трансфертов из федерального бюджета.

Однако завершить развертывание этой схемы краевая администрация так и не смогла. После принятия проекта бюджета в первом концептуальном чтении дальнейшая работа над ним зашла в тупик. В ходе обсуждения бюджета в профильных комитетах приморские депутаты решили увеличить его расходы на сумму более 1 млрд руб. и дипломатично поставили исполнительную власть перед нелегким выбором: либо соглашаться на глобальное перераспределение расходов, либо увеличивать доходы.

Последний вариант оказался куда более привлекательным. На минувшей неделе проект краевого бюджета-2005 был возвращен в первое чтение, где по обоюдному согласию исполнительной и законодательной властей было принято решение увеличить его доходную и расходную части на 1,51 млрд руб.(до 21,66 млрд).

Переоценить значимость этого события достаточно сложно, поскольку речь в данном случае идет не просто о бодании двух ветвей власти, а о начале масштабных изменений во всей финансовой политике краевой администрации, одним из основных инструментов которой на протяжении последних трех лет как раз было искусственное занижение доходной части бюджета.

С помощью занижения доходов попутно решалось сразу несколько задач. Во-первых, ограничивалось влияние законодательной власти на расходы бюджета - к тому моменту, когда администрация выносила предложения об увеличении допдоходов, они де-факто уже были распределены и потрачены. Во-вторых, обосновывалась необходимость централизации ресурсов на краевом уровне, которую достаточно просто можно охарактеризовать емкой фразой "денег нет, пора в муниципалитеты". А в-третьих, ограничивались текущие потребности бюджетной системы, чтобы направить как можно больше средств на финансирование капитальных и политэкономических расходов.

С физиологической точки зрения такой подход хорошо понятен. Известно, что недоедающий организм достаточно быстро приспосабливается к жизни в условиях голодания, а один раз увеличенные или полностью исполненные госполномочия необходимо снова и снова финансировать как минимум в том же объеме.

По-новому

Впрочем, сегодня "лечебное" голодание постепенно уходит в прошлое, а вместе с ним и практика принятия бюджетов с заниженной доходной частью и стерилизации текущих расходов. При этом достаточно просто предсказать дальнейшую эволюцию бюджетного процесса в Приморье. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что он все ближе и ближе начнет приближаться к принятой на федеральном уровне модели взаимоотношений, напрямую пропагандирующей разделение сущностных и процедурных вопросов.

Как известно, судьба федерального бюджета сегодня решается не на заседаниях Госдумы РФ, а значительно раньше, во время неформальных встреч членов Правительства РФ и руководства фракции партии "Единая Россия". Приморский край ожидает то же самое. Все важные вопросы также будут решаться не на официальных мероприятиях с участием представителей законодательной и исполнительной властей, а в ходе кулуарных переговоров с участием 12-15 человек, которые будут по своему усмотрению распределять расходы краевого бюджета.

Однако необходимо понимать, что по сравнению с той же Госдумой РФ, где неформальные встречи фактически закопали плюрализм мнений, для Приморья это существенный прогресс. Ведь еще совсем недавно количество людей, реально решающих, куда направить бюджетные деньги, было в два-три раза меньше 12-15 человек. Более того, все они работали в одной и той же организации - администрации Приморского края.

Как это было

Бюджет-2002: первоначально утвержденные доходы - 12,29 млрд руб., реально исполнено - 13,96 млрд.

"Профицит определили? И распределили", "Золотой Рог", №66, 27 августа 2002 г.:

"По итогам года налоговые доходы краевого бюджета будут исполнены, как минимум, на 112-113%. Хотя это, скорее, пессимистичный прогноз. Куда более вероятен прирост на 15%. Иными словами, от 570 до 650 млн в копилку профицита дадут налоговые доходы. Впрочем, это еще не все. Допдоходы вполне могут появиться по линии федеральных трансфертов. С учетом всех субсидий и субвенций Приморский край может дополнительно получить около 1 млрд руб.

Между тем столь явный и очевидный профицит по-прежнему никак не санкционирован ЗакСом. Похоже, что краевые депутаты в очередной раз оказались на обочине бюджетного процесса и по существу опоздали к распределению допдоходов. Скорее всего, их поставят перед свершившимся фактом, предложив либо в сентябре, либо в октябре утвердить исполненные на 70-80% сметы расходов".

Бюджет-2003: первоначально утвержденные доходы - 14,83 млрд руб., исполнено - 18,17 млрд.

"Проклятье профицита", "Золотой Рог", №90, 19 ноября 2002 г.:

"22 ноября на очередном заседании Госдумы РФ в третьем чтении будет принят федеральный бюджет на следующий год, а заодно станет известен размер профицита краевого бюджета-2003. В том, что он будет, сомнений нет. Причем, не чисто символический в 100-200 млн руб., а на порядок больше - от 1 до 2 млрд руб. Причина столь внушительного разброса достаточно проста. Первый миллиард профицита край получит в любом случае, а второй - с вероятностью где-то в 80%. Официально о существовании первого миллиарда стало известно еще в октябре, когда был распределен Фонд финансовой поддержки субъектов РФ на 2003 г. Согласно ему Приморье получит из федерального бюджета 7,2 млрд руб., что на 1,2 млрд больше, чем запланировано краевой администрацией. Еще около 850 млн в копилку профицита должны принести рыбные аукционы. В 2003 г. федеральный бюджет все же решил поделиться с регионами доходами от продажи квот на вылов водных биоресурсов".

Бюджет-2004: первоначально утвержденные доходы - 18,75 млрд руб., ожидаемое исполнение - 20-21 млрд.

"Избирательный бюджет", "Золотой Рог", №72, 16 сентября 2003 г.:

"По уже сложившейся традиции проект краевого бюджета-2004 оказался не более, чем болванкой, которую придется переписывать весной следующего года. Дело в том, что "белый дом" примерно на 600 млн руб. завысил одну из ключевых доходных статей -приходящую на смену аукционам плату за пользование водными биоресурсами. Поэтому вывод напрашивается сам собой. Администрацией Сергея Дарькина искусственно создаются предпосылки для последующей корректировки краевого бюджета-2004. Можно предположить, что таким образом "белый дом" готовит почву для крупной распродажи остатков госсобственности. Ведь если бюджет окажется на пороге дефицита, то депутатов будет гораздо легче уговорить привлечь средства извне. Хотя возможен и другой, не столь радикальный вариант развития событий. Вполне может быть, что "белый дом" не верит в резкий обвал поступлений налога на прибыль, но дабы не идти на конфронтацию с налоговыми органами, давшими сомнительный прогноз, несколько исказил бюджет".