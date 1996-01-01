Осенние выборные хлопоты

Выборы в единый день голосования будут обеспечивать 142 избирательные комиссии. По данным краевой избирательной комиссии, на 1 июля 2010 г. в Приморье зарегистрировано 1 523 905 избирателей. Но выборы будут касаться не всех из них. Предстоящие весьма масштабные выборы на языке избирательного законодательства называются муниципальными выборами 3-го, 4-го , 5-го и 6-го уровней.

10 октября приморцам предстоит выбирать глав муниципальных районов (Черниговского), городских поселений, глав сельских поселений, депутатов муниципальных комитетов.

В ряде территорий пройдут дополнительные выборы депутатов на места, освобожденные по разным причинам ранее избранными. Например, в этот день на избирательных участках ждут жителей Первореченского района Владивостока, которым на округе №5 предстоит довыбрать депутата вместо ушедшего работать в администрацию края теперь уже депутата думы Андрея КУЗЬМИНА. Избирательной комиссией зарегистрированы трое: заместитель руководителя ООО «ДВК» Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ (беспартийный, судя по документам избиркома, но выдвинутый КПРФ), индивидуальный предприниматель Андрей НАЗАРОВ (ЛДПР), генеральный директор ОАО «Владхлеб» Иван БОРИСОВ («Единая Россия»).

На выборах депутатов представительного органа местного самоуправления городских и сельских поселений на 1319 депутатских мандата выдвинулось 2325 кандидатов, из них в порядке самовыдвижения 1452 кандидата, или 62%, политическими партиями выдвинуто 873 кандидата, или 38%. Из них партией «Единая Россия» выдвинут 781 кандидат, «ЛДПР» - 74 кандидата, КПРФ - 18 кандидатов. На выборах 114 глав городских и сельских поселений в порядке самовыдвижения выдвинулось 322 кандидата. Политические партии также выдвинули своих кандидатов. Партия «Единая Россия» выдвинула 109 кандидатов, «ЛДПР» - 28 кандидатов, «Справедливая Россия» - 5 кандидатов, «КПРФ» - 5 кандидатов.

По словам политолога Петра Ханаса, такое обилие выборов объясняется тем, что в 2005-2006 гг. в Приморском крае проходила муниципальная реформа. Сроком на 4 года избирались органы власти вновь образованных поселений. Сейчас сроки полномочий мункомов и глав заканчиваются, поэтому назначены новые выборы.

Довольно важными со стратегической точки зрения выглядят выборы в Черниговском муниципальном районе. Здесь избиратели будут голосовать и за главу района, и за депутатов думы.