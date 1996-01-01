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Дороги не для коммерции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ближайшие три года на дорожное строительство в Дальневосточном регионе будет выделено свыше 40 млрд руб. Решение об этом, по словам полпреда президента в ДФО Виктора ИШАЕВА, принято руководством страны. Этой осенью закончится строительство дороги «Чита - Хабаровск», в которое с 2000 г. по 2010 г. было вложено более 70 млрд руб.

Но уже сейчас, по словам Виктора Ишаева, имеются проблемы с построенными ранее участками: порядка 615 км требуют реконструкции и приведения в нормативное состояние. «Более того, дорога должна быть соответствующим образом оборудована - это и пункты обслуживания транспортных средств, и обеспечение безопасности. Пока же нет даже мобильной связи в пути, а расстояние между населенными пунктами порой достигает 200 км», - заявил полпред и выразил уверенность, что реконструкция дороги завершится к 2012 г.

Следующим дорожным объектом пристального внимания обещает стать трасса М-60 «Хабаровск - Владивосток». Виктор Ишаев сказал, что проектные работы здесь уже ведутся, и с 2011 г. можно будет приступать к ремонту.

«Сегодня мы ставим вопрос о том, чтобы даже в случае сокращения бюджета финансирование строительства и реконструкции дорог в округе не уменьшалось. На Дальнем Востоке нельзя строить по тем критериям, которые сегодня применяются, - по количеству перевезенных грузов, плотности населения и так далее. Здесь нужно вспомнить слова С.ВИТТЕ, который говорил, что «мы строим дороги не для коммерции, а для государства, чтобы единые дороги соединяли Россию, а потом уже приносили доход», - резюмировал Виктор Ишаев.

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