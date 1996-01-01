Гребешок для саммита

В перечне объектов, которые строятся во Владивостоке к саммиту АТЭС, Приморский океанариум – один из самых таинственных. Решение о его строительстве было принято в 2005 году президентом Владимиром ПУТИНЫМ по просьбе ученых Института биологии моря ДВО РАН, а вот место размещения неоднократно менялось, пока не был выбран мыс Житкова на острове Русском.

Его заказчиком выступает Управление делами Президента, наверное, поэтому даже полпред Виктор ИШАЕВ, распекая на совещаниях за несоблюдение графика строителей других объектов, океанариум осторожно обходил стороной, ограничиваясь лаконичными отчетами – "строим". Из этого у журналистов сложилось впечатление, что проект пока остается на бумаге. Ан нет! Когда недавно представители СМИ побывали там, выяснилось, что контуры корпусов океанариума, которые раньше приходилось видеть только на слайдах, уже обрели реальные очертания.

– Весь прошлый год мы занимались земельными вопросами, обустройством причалов и дорог, строительством жилья и столовых для работников, решением технических вопросов, логистикой, нулевым циклом океанариума, – пояснил главный инженер ФГУП "Дирекции по строительству в ДФО Управления делами Президента" Александр ШУЛЬГИН. – К зиме нам нужно завершить сооружение основного и вспомогательного корпусов, а до конца следующего года – внутреннюю отделку и монтаж систем жизнеобеспечения. Примерно полгода нам потребуется на заселение и разведение обитателей океанов, морей, озер и рек, а в середине 2012 года океанариум начнет работу.

Под комплекс выделено около 90 гектаров земли, где разместились основное здание океанариума, научно-адаптационный корпус, жилье для обслуживающего персонала и научных сотрудников.

Первым вступит в строй научно-адаптационный корпус площадью около 8 тыс. кв. м, предназначенный для научно-исследовательских работ, разведения и адаптации обитателей водного мира. В этом же здании разместят холодильник емкостью 80 тонн. Ежесуточно обитатели океанариума будут потреблять около 8 тонн кормов. Кроме того, здесь же предусмотрен ангар для глубоководного радиоуправляемого аппарата, способного погружаться на глубину до шести тысяч метров. С его помощью сотрудники ИБМ ДВО РАН будут изучать и снимать картины о жизни глубоководных обитателей морей и океанов, показывая их затем посетителям океанариума на плазменных панелях.

Площадь главного корпуса – около 35 тысяч квадратных метров. Это примерно в шесть раз больше, чем занимает самый большой в стране питерский океанариум. Здание, авторами которого являются зодчие из "Приморгражданпроекта", на макете выглядит очень красиво, а техническое оснащение – самое современное.

Крыша, похожая на омываемую морскими волнами раковину гребешка, еще к тому же и энергосберегающая, что позволит избежать парникового эффекта, ведь обитатели морских глубин очень чувствительны к температурным перепадам. В России не производят системы жизнеобеспечения для океанариумов, и конкурс на его поставку выиграла тайваньская компания Huangs Green Country Industrial Co Ltd.

В океанариуме будет около 500 аквариумов и дельфинарий с амфитеатром на 800 человек, где кроме представлений планируется заниматься еще и дельфинотерапией. А акриловый танк с подводным тоннелем "Бездна океана" позволит наблюдать за обитателями морских глубин.

– На первом этапе в здании океанариума диаметром150 метров будут аквариумы для демонстрации разных экспозиций – "Эволюция жизни", "Рыбы тропических морей", "Коралловые рифы", "Обитатели рек и озер Приморья", "Обитатели озера Байкал" и другие. Мы планируем расселить в океанариуме до 600 видов рыб и животных, в том числе тропических рыб, котиков, белух, пингвинов, – поясняет директор-организатор научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" и зам. директора ИБМ ДВО РАН Дмитрий ПИТРУК.

Но здесь будет место не только шоу и развлечениям, но и серьезной научной и научно-образовательной работе. Ученые будут проводить свои исследования, заниматься со студентами и школьниками, воспитывая бережное отношение к природе.

– Мы мало знаем о море и его обитателях, и научная работа в океанариуме поможет ответить на многие вопросы. Приморский океанариум будет первым учреждением на Дальнем Востоке, сочетающим в себе функции научного учреждения и места семейного отдыха, – говорит Дмитрий Питрук.

Сейчас на объекте, входящем в перечень строек саммита АТЭС-2012, круглосуточно трудятся 650 человек из России, Узбекистана и КНДР, но в ближайшее время количество людей и техники будет практически удвоено.