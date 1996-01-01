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Рыбаки настроены на экономику лидерства

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивосток вновь, уже в пятый раз стал центром сбора рыбацкой общественности региона. Для участия в Международном конгрессе рыбаков зарегистрировалось более 350 представителей бизнеса и властных структур. В их числе – более 70 иностранных участников из 14 стран мира.

Такое представительство – свидетельство того, что рыбацкий конгресс стал авторитетной площадкой, где не только обсуждают проблемы отрасли, но и вырабатываются консолидированное мнение представителей этого бизнеса, конкретные предложения для властных структур. Свое участие в V Международном конгрессе рыбаков подтвердил и руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ. Уже второй раз участником знакового отраслевого мероприятия станет председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Геннадий ГОРБУНОВ. Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) – неоднократного участника конгресса – впервые представит директор отдела рыболовства и политики аквакультуры. Выступит на форуме и инициатор его проведения – губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

Организаторы форума – администрация Приморского края, Федеральное агентство по рыболовству, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциация добытчиков минтая – так определили основную тему для обсуждения: "Рыбная отрасль России: переход к экономике лидерства и инноваций". Очевидно, что легким этот переход не будет, но подобный вектор развития как раз отвечает современным требованиям рынка. Тем более, что потенциал у отрасли есть. В кризис она одна из немногих показывает рост по всем показателям.

Российские рыбодобывающие предприятия имеют все шансы стать привлекательными для инвестиций. Долгосрочное распределение биоресурсов позволяет компаниям выстраивать перспективу своего бизнеса. И одной из наиболее актуальных тем здесь становится обновление флота. Конкурентоспособность продукции дальневосточных рыбаков во много будет определяться модернизацией оборудования судов, внедрением современных технологических линий.

По словам вице-губернатора Приморского края Игоря УЛЕЙСКОГО на Конгрессе будет идти речь об инновациях не только в техническом или технологическом плане, но и на уровне управления отраслью. Рыбаки ждут внятных действий правительства по поддержке программы модернизации предприятий, строительству нового флота. И особая тема здесь – российское судостроение.

Тому, что поддерживать отечественного производителя надо, рыбаки, собственно, не возражают, но цена вопроса способна отпугнуть даже самого отчаянного патриота. Озвученные российскими судостроителями цифры в $90-100 млн за крупнотоннажный траулер отпугивают рыбаков от участия в отечественных судостроительных проектах.

Возможно, на Конгрессе рыбакам будут озвучены приемлемые лизинговые схемы. Дискуссия развернется и вокруг новой правительственной инициативы по выделению квот под новые суда, построенные на российских верфях, так называемой "квоты под киль". По сути, такое стимулирование строительства рыболовецких судов в России положит начало переделу существующего расклада пользователей биоресурсов. Рыбаки видят в этом угрозу стабильности сложившихся правил игры.

Всегда результативно на Конгрессе проходят круглые столы. В разное время на них обсуждались вопросы сертификации продукции, финансовых инструментов, новых технологий. И результаты есть. Так, в прошлом году по инициативе рыбаков государство проецировало на рыбные предприятия меры поддержки агропромышленной отрасли. В частности, в 6,5 раз были снижены ставки платы за пользование водными биоресурсами. Для малых предприятий решен вопрос о возможности уплаты единого сельскохозяйственного налога. При этом государством было выделено 1,1 млрд рублей для субсидирования процентных ставок по кредитам на строительство и модернизацию флота, объектов береговой инфраструктуры.

Хотя получить от этого кредиты на модернизацию флота не стало проще. И это подтверждают выводы Счетной палаты, которая по итогам прошлого года констатировала, что в части субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым организациями рыбохозяйственного комплекса, использовано чуть более 1% выделенных средств, государственные гарантии в основном предоставлялись компаниям, задействованным в области торговых операций. Так что эта проблема будет также активно обсуждаться и участниками конгресса, возможно, после чего определенные выводы попадут в итоговую резолюцию.

По оценкам вице-губернатора Приморского края Игоря УЛЕЙСКОГО, в той или иной мере в различных нормативно-правовых актах, в том числе правительственных, реализуется более половины решений конгресса рыбаков.

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