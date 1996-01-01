Сахалинские проекты: год спустя

В конце сентября в Южно-Сахалинске пройдет ежегодная уже 14-я по счету международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Практика обсуждения ситуации с освоением нефтегазового шельфа, прогресса по проектам, их перспектив и проблем сложилась практически с первых лет действия закона о СРП и, можно сказать, с первых колышков грандиозной стройки.

Конференция, которая проходит при поддержке правительства Сахалинской области, неизменно вызывает большой интерес российских и зарубежных специалистов отрасли, ученых, инвесторов. Это определяет высокий уровень представительства участников и ключевых докладчиков.

Каждый раз повестку дня конференции открывает наиболее значимая тема, влияющая на развитие нефтегазовой отрасли Сахалина. В этом году в центре обсуждения будут технологические инновации и решения в области развития проектов. Участники дискуссий намерены обсудить необходимые поправки в Закон "Об инвестициях в стратегические отрасли", вопросы изменения налогового режима в сфере производства и экспорта нефти и газа. Поскольку "Нефть и газ Сахалина" – площадка, объединяющая лидеров отрасли, внимание участников конференции будет сфокусировано и на глобальной энергетической индустрии и ее пост-кризисном развитии. По традиции к конференции подводятся итоги шельфовых проектов за прошедший год.

Напомним, что в Сахалинской области действует несколько масштабных нефтегазовых проектов, объединенных общим названием "Сахалин". Самые первые – проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" действуют с 1996 года на условиях Соглашения о разделе продукции (СРП) и уже вышли на добычу. Остальные пока находятся на стадии геологоразведочных работ и подготовки к добыче. Все проекты разрабатываются с российским участием, которое в последние годы значительно повысилось, как в смысле участия российских компаний в акционерном капитале операторов проектов, так и привлечения их на подрядные и субподрядные работы. В последние годы отмечен также рост числа российских сотрудников в штатах компаний "Эксон Нефтегаз Лимитед" и "Сахалин Энерджи" – операторов проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Досье Согласно отчетности оператора проекта "Сахалин-1" в 2009 году было заключено 563 контракта/заказа на товары и услуги. Из них с российскими предприятиями заключены контракты на сумму $1 258,566 млн – 60% от общей суммы контрактов 2009 года. Оператором проекта "Сахалин-2" в 2009 год было заключено 5 002 контракта/заказа на товары и услуги, из которых 3067 на сумму $408,83 млн были присуждены российским подрядчикам или поставщикам – 52% от общей суммы контрактов.

Прогресс первенцев

На сегодняшний день из трех месторождений: "Чайво", "Одопту", "Аркутун-Даги", которые находятся в разработке проекта "Сахалин -1", добыча ведется пока только на "Чайво".

Досье Инвестором проекта является консорциум в составе компаний "Эксон Нефтегаз Лимитед" (ЭНЛ, Багамские острова), находится в собственности корпорации "Эксон Мобил" (США), доля в проекте – 30%, оператор консорциума; "Сахалин Ойл энд Гэс Девелопмент Компани, Лтд." ("СОДЕКО", Япония), доля в проекте 30%; ЗАО "РН-Астра" (Россия), находится в собственности ОАО "НК "Роснефть" (Россия), доля в проекте 8,5%; ЗАО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" (Россия), находится в собственности ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" (Россия), доля в проекте – 11,5%; "ОНГК Видеш Лимитед" (Индия), находится в собственности индийской "Нефтегазовой Государственной Корпорации" ("ОНГК"), доля в проекте – 20%.

По данным Министерства природных ресурсов и окружающей среды Сахалинской области, в 2009 году компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" добыла на месторождении "Чайво" 8,201 млн тонн нефти и конденсата и 9,039 млрд куб. м природного газа. Большая часть газа закачивалась обратно в нефтяные пласты для поддержания пластового давления.

Досье Потенциальные извлекаемые запасы по проекту "Сахалин-1" составляют 307 млн тонн (2,3 млрд баррелей) нефти и 485 млрд куб. метров (17,1 трлн куб. футов) природного газа. С момента начала добычи на месторождении и по июнь 2010 года здесь уже получено в общей сложности 35,4 млн тонн (около 270 млн барр.) нефти и около 6 млрд куб. м природного газа доставлено покупателям на Дальнем Востоке России.

Нефть с "Чайво" отправляется компанией через о. Сахалин и Татарский пролив по магистральному трубопроводу до нефтеотгрузочного терминала в районе поселка Де-Кастри в Хабаровском крае и далее на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспортная составляющая по газу проекта "Сахалин-1" еще не определена, но в 2009 году компания ЭНЛ уже рассматривала варианты продажи газа в рамках будущей второй стадии проекта Китайской Национальной Нефтяной Корпорации (КННК) и ОАО "Газпром".

На месторождении "Одопту" в 2009 году ЭНЛ закончила бурение двух скважин, продолжала установку устьевого оборудования и модулей главных генераторных мощностей. В настоящее время на месторождении пробурены три эксплуатационные скважины, и в конце августа – начале сентября этого года здесь планируется начать добычу нефти и конденсата.

Что касается месторождения "Аркутун-Даги", то ЭНЛ завершила подготовку документации на закупку линейных труб для трубопровода, завершено осушение сухого дока в порту Восточный Приморского края, где будет строиться основание платформы гравитационного типа для установки на данном месторождении. В стадии завершения подготовка контрактной документации на изготовление, транспортировку и монтаж верхнего строения для платформы "Аркутун-Даги". По данным самой компании, в целом, строительные работы, касающиеся этого месторождения, выполнены на 19 %.

Основные работы по проекту "Сахалин-2" в 2009 году были направлены на поддержание планируемых уровней добычи углеводородов.

Досье Акционерами проекта являются корпорации "Газпром" (Россия), доля в проекте 50% плюс одна акция, "Шелл Сахалин Холдингс Б.В." (Нидерланды), находится в собственности корпорации "Ройял/Датч Шелл" (Великобритания-Голландия), доля в проекте – 27,5%, "Мицуи Сахалин Холдингс Ко., Лтд." (Япония), находится в собственности корпорации "Мицуи энд Ко, Лтд" (Япония), доля в проекте – 12,5% и "Даймонд Гэс Сахалин Б.В.", находится в собственности корпорации "Мицубиси Корпорейшн" (Япония), доля в проекте – 10%. Акционерами создана компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани", выполняющая функции оператора проекта.

На проекте продолжается добыча углеводородного сырья с платформ "Моликпак", "Пильтун-Астохская – Б" и "Лунская" – А". Нефть и природный газ по магистральным нефте-газопроводам направляются на юг о. Сахалин на терминал отгрузки нефти и на завод СПГ для отправки на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Добыча нефти и конденсата в 2009 году составила 5,505 млн тонн, добыча природного газа – 9,121 млрд куб. м.

Для проекта "Сахалин-2" особенно богатой на события была первая половина 2009 года. В феврале прошла торжественная церемония запуска первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). В марте в адрес двух основных покупателей сахалинского газа – компаний "Токио Гэс" и "Токио Электрик" – была отгружена первая плановая партия СПГ, произведенного в рамках проекта "Сахалин-2". В конце мая были запущены вторая технологическая линия на заводе по производству СПГ и связанное с ней оборудование на платформе "Лунская-А" (ЛУН-А) и объединенном береговом технологическом комплексе. Это позволило вдвое увеличить объемы производства на заводе СПГ.

Досье По данным Сахалинстата, добыча газа (природного и попутного) в Сахалинской области за первое полугодие 2010 года составила 12,5 млрд куб. м, или 161%, к январю-июню 2009 года. Добыча нефти, включая газовый конденсат, за тот же период снизилась и составила 7590,9 тыс. т, или 99,4%.

Вторая волна

Проект "Сахалин-3" подразумевает освоение Восточно-Одоптинского, Аяшского, Венинского и Киринского блоков, а также Лебединского участка и Киринского газоконденсатного месторождения.

Лицензией на проведение геологоразведочных работ на Лебединском участке владеет ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток", 100%-няя дочерняя компания ОАО "НК "Роснефть". В настоящее время на участке идет подготовка проведения сейсморазведочных работ, которые планируется осуществить уже в этом году. В феврале 2010 года в г. Охе прошли общественные слушания по проведению сейсморазведочных работ масштаба 3D. Начаты инженерно-геологические изыскания площадки под строительство поисковой скважины и подъездной дороги. Бурение скважины запланировано на 2011 год.

Лицензия на проведение геологоразведочных работ на Венинском блоке принадлежит ЗАО "Венинефть", в котором 25 % акций принадлежат китайской компании "СИНОПЕК" и 75 % – ОАО "НК "Роснефть". В 2009 году на участке закончена интерпретация материалов сейсморазведки 3D и результатов бурения скважины "Северо-Венинская-1". Закончено строительство и проведены испытания поисковых скважин "Венинская-3" и "Северо-Венинская-2", проведены сейсморазведочные работы в транзитной зоне мелководья. В результате проведенных работ в пределах Венинского блока открыто Северо-Венинское газоконденсатное месторождение и нефтяная залежь на Венинском газовом месторождении.

Киринский, Восточно-Одоптинский и Аяшский блоки распоряжением Правительства РФ в июне 2009 года переданы ОАО "Газпром". Компании выданы лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на указанных блоках. На Киринском месторождении и Киринском перспективном участке ООО "Газфлот" в 2009 году уже проводило геологоразведочные работы. Пробурена разведочная скважина, и в результате испытаний получен промышленный приток газа и конденсата. Проведены сейсморазведочные работы. По результатам геологоразведочных работ прирост запасов углеводородов составил 77,2 млн тонн условного топлива. В 2010 году в пределах Киринского блока начато бурение поисковой скважины глубиной 3700 м.

Проект "Сахалин-5", охватывающий Кайганско-Васюканский блок, осваивается ОАО "Элваринефтегаз", являющемся дочерней структурой ОАО "НК "Роснефть". Здесь тоже ведутся геологоразведочные работы, в результате которых в пределах Кайганско-Васюканского блока открыто нефтегазоконденсатное месторождение, названное "Кайганско-Васюканское море".

Освоением проекта "Сахалин-6" с 2002 года занимается ЗАО "Петросах", владеющее лицензией на проведение геологоразведочных работ на участке "Пограничный". ЗАО "Петросах" входит в структуру компании "Юралс Энерджи". На участке проведены сейсморазведочные работы 3D, дано заключение о рентабельности освоения запасов на нескольких структурах участка. В 2010 году ведется подготовка к бурению двух поисковых скважин.

По данным Министерства природных ресурсов и окружающей среды Сахалинской области по всем выданным перспективным участкам, находящимся на шельфе Охотского моря, прилегающего к острову Сахалин, условия лицензионных соглашений выполняются и планов пересмотра либо отзыва действующих лицензий нет.