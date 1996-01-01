Грузы есть, проблем хватает

Грузооборот российских портов в первом полугодии 2010 года вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 258,37 млн тонн. Но перевалка растет неравномерно. По данным Ассоциации морских торговых портов, быстрее всего наращивают объемы дальневосточные порты, увеличившие грузооборот до 57,36 млн тонн, что на 39,4% больше, чем в январе-июне 2009 года. Порядка 30,6 млн тонн составили сухие грузы, их перевалка выросла на 18%, и 26,69 млн тонн – наливные, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

На 10,3% увеличили грузооборот компании порта Ванино, перевалив 12,28 млн тонн, на 20% – стивидоры порта Владивосток, до 8,1 млн тонн. Грузооборот порта Находка вырос на 4,5%, до 8,11 млн тонн, порта Восточный – в 1,9 раза, до 17,12 млн тонн. Объемы перевалки портов Сахалина увеличились в 2 раза, до 10,14 млн тонн.

Отраслевые эксперты отмечают, что на рынке стивидорных услуг наблюдается перераспределение грузовой базы. В частности, дальневосточные порты показывают рост по наливным грузам за счет ввода в строй перегрузочного нефтеналивного комплекса в Козьмино для перевалки нефти из трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан, а также благодаря запуску нового перегрузочного комплекса в Пригородном для сахалинских нефтегазовых проектов. На проектную мощность вышел и новый угольный терминал ОПО "СУЭК" в бухте Мучке в Хабаровском крае.

Перераспределение

На долю портов Дальнего Востока по итогам 2009 года пришлось 18,6% от общего грузооборота российских стивидоров. При этом порядка 48% от перевалки в регионе 43,5 млн тонн) приходится на основные порты (диаграмма№1).

В целом за прошлый год объем экспортных грузов на Дальнем Востоке вырос на 26,8% (15,6 млн тонн). Таким образом, усилилась специализация местных портов на работе с экспортом, на долю которого пришлось 80,2% от общего объема перевалки. Объем каботажных грузов сократился лишь на 37,3 тыс. тонн, до 13,3 млн тонн.

В наибольшей степени кризис отразился на динамике импортного направления: объем грузов сократился в сравнении с 2008 годом вдвое и составил 4,1 млн тонн. По итогам 2009 года объем обработки транзитных грузов составил 738,5 тыс. тонн, что в 1,9 раза больше, чем в 2008 году. Тем не менее доля данного направления в грузообороте региона не превышает 1%.

Основным источником роста объемов перевалки дальневосточных портов остаются две номенклатурные группы: наливные грузы и уголь (+31,6% к 2008 году). Значительный рост также отмечен при перевалке черных металлов – на 30,2%, и рефгрузов – на 92,3%.

Наибольшие потери местные порты понесли по грузам в контейнерах (-23%), лесным грузам (-25%), металлолому (-42,3%). А вот объем перевалки тарно-штучных грузов в основном автомобилей и спецтехники) и вовсе составил лишь 32% от уровня 2008 года – 737,2 тыс. тонн.

Споткнулись о таможню

В этом году почти во всех портах растет объем перевалки грузов в контейнерах. Однако в начале июля ведущие контейнерные терминалы региона столкнулись с проблемами. С 1 июля с вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза все транзитные грузы, прибывающие в порты РФ, стало возможно оформлять только после того, как контейнер был принят к погрузке ОАО "РЖД", а значит, все процедуры таможенного оформления должны были проходить на железнодорожном фронте терминалов.

На ряде терминалов в течение более 10 лет действовала схема предварительного электронного таможенного оформления грузов, т.е. таможенное оформление грузов производилось до начала перегрузки на железную дорогу и не влияло на технологические сроки и работу порта. В порту Восточном это привело к тому, что за 7 дней экспедиторы не смогли оформить по новым правилам ни одного контейнера.

В июле около 30 экспедиторских компаний направили в ФТС, РЖД, Минтранс и Дальневосточную железную дорогу (ДВЖД, филиал РЖД) обращение, в котором говорилось о возникновении проблем таможенного декларирования транзитных контейнеров на ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в группу Global Ports, которая в свою очередь входит в ГК "Н-транс").

Экспедиторы также заявили о том, что в сложившейся ситуации они несут потери и теряют клиентов. В частности, концерн General Motors, который поставляет через ВСК автокомплекты на свой завод в Узбекистане, предъявил экспедиторской компании претензию касательно сроков доставки контейнеров с автокомплектами.

Где тонко, там и...

В начале августа ОАО "РЖД" обратилось в Министерство транспорта РФ с просьбой урегулировать ситуацию с выгрузкой железнодорожных вагонов в портах. "За 7 месяцев 2010 года ни одним из портов не выполнялись нормы выгрузки. За I полугодие недовыгружено около 260 тыс. вагонов. Только в июле потери по выгрузке составили 50 тыс. вагонов. По этой причине в настоящее время на сети российских железных дорог отставлены от движения 170 поездов", – отмечают РЖД.

Наиболее сложная ситуация сложилась в портах Дальнего Востока. В частности, на станции Находка-Восточная из-за отсутствия флота и мест на складе длительное время простаивало более 500 вагонов с углем компании "Мечел", что серьезно затрудняло эксплуатационную работу станции. Кроме того, из-за отсутствия места на причале порта Владивосток ежесуточно выгружался только 141 вагон стали в сутки при норме в 180.

Восточный порт снижает темпы

Крупнейший на российском дальневосточном побережье угольный порт ОАО "Восточный Порт", инвестировавшее более $15 млн в модернизацию перегрузочного оборудования, не может выйти на запланированные объемы перевалки угля.

За первые 7 месяцев 2010 г. "Восточный порт" показал лишь 3-процентный рост грузооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8 млн 606,8 тыс. тонн. В пресс-релизе компании отмечается, что в июле перевалка угля сократилась по сравнению с июлем 2009 г. на 11%. При этом Универсальный производственно-перегрузочный комплекс порта в июле обработал 263,3 тыс. тонн грузов, что на 32% больше показателей июля 2009 года.

Таким образом, новое оборудование для перевалки угля в Восточном порту, закупленное и установленное в 2008-2010 гг., простаивает из-за отсутствия достаточного количества груза. Вместе с тем спрос на экспорт российского угля в Китай и другие страны АТР до лета 2010 г. стабильно рос. В настоящее время наблюдается незначительный спад по коксующимся углям на данном направлении.

Основные причины снижения грузооборота Восточного порта связаны с отказами ОАО "РЖД" выполнять заявки на перевозку экспортного угля по заявленным объемам грузоотправителями в связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре. Так, июльская заявка порта на доставку по железной дороге 1,7 млн тонн угля была подтверждена лишь в объеме 1 млн тонн.

Железнодорожники аргументируют свои отказы большим ростом грузооборота на всем Дальнем Востоке. По статистике ОАО "РЖД", только за первое полугодие 2010 г. рост грузоперевозок на данном направлении составил 13% к аналогичному показателю 2009 г., в том числе перевозки угля возросли на 48%. РЖД оказались не готовы удовлетворить имеющийся спрос. Отказы в перевозке угля к дальневосточным портам на железной дороге начались с апреля 2010 г.

Для увеличения экспортного потенциала угледобывающих предприятий необходима незамедлительная реализация мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока, считают стивидоры. Для того чтобы освоить перспективные объемы перевозок (по прогнозам, к 2020 году они могут составить 60-80 млн тонн), требуется строительство новых и реконструкция существующих железнодорожных линий, строительство новых разъездов, удлинение приемоотправочных путей существующих ж/д станций, внедрение новых средств железнодорожной автоматики.

Ставка на уголь

Конкуренты Восточного порта тоже не дремлют. ЗАО "Дальтрансуголь" (дочерняя компания СУЭК), угольный терминал в бухте Мучке (Ванинский район, Хабаровский край) в первом полугодии 2010 года отгрузило 3,844 млн тонн угля. Компания планирует в 2010 году переработать около 8,5 млн тонн угля и к 2012 году выйти на проектную мощность – 12 млн тонн угля в год. ОАО "Торговый порт Посьет" в первом полугодии 2010 года переработало 1,441 млн тонн угля. "Дочка" "Мечела" продолжает реконструкцию и удлинение второго причала, все терминальные комплексы порта оснащаются высокотехнологичным оборудованием. Работы планируется завершить к 2011 году. Реализация намеченного позволит принимать в порту суда водоизмещением 60 тыс. тонн и увеличить грузооборот с 3 до 7 млн тонн угля в год.

Группа "Мечел", контролирующая ОАО "Торговый порт Посьет", уже к 2014 году планирует ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс мощностью 5 млн тонн угольного терминала в порту Ванино. "В соответствии с графиком реализации планируется завершить проектные работы к 2011 году, ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс мощностью 5 млн тонн к 2014 году. К 2020 году мы намерены выйти на плановую производственную мощность – 25 млн тонн", – сообщил директор департамента развития портовой инфраструктуры ООО "Управляющая компания "Мечел" Армир КУЛЬМАН.

По словам старшего вице-президента ОАО "Мечел" по взаимодействию с государственными органами Виктора ТРИГУБКО, перегрузочный терминал в Ванино строится для того, чтобы наладить поставки угля с Эльгинского месторождения в Якутии. Для этого запланировано строительство к БАМу железнодорожной ветки Улак – Эльга длиной 315 км.

Еще один морской терминал появится в бухте Мучке. Инвестором строительства специализированного транспортно-перегрузочного комплекса общей мощностью 31 млн тонн груза в год выступает ООО "Саха (Якутская) транспортная компания". Представители компании подтвердили серьезность своих намерений на встрече с главой администрации района Николаем ОЖАРОВСКИМ.

По словам гендиректора компании Эдуарда КУЧАЕВА, после утверждения проекта, который должен соответствовать международным стандартам, начнется строительство первой очереди терминала. Прогнозируется, что уже к 2015 году общая перевалка грузов составит 13,2 млн тонн, к 2020 году терминал должен перерабатывать 18,8 млн тонн, затем он выйдет на полную проектную мощность. Контролировать строительство и обеспечивать общую техническую поддержку проекта будет американская компания Parsons Brinckerhoff.

Курочка по зернышку

В Азии расположены крупнейший в мире импортер зерна – Япония (в 2009 году, по данным национальной статистической службы, импортировала 26,01 млн тонн) и самые быстрорастущие рынки-импортеры (Китай, Южная Корея и др.). Но российское зерно до этих стран почти не доходит: с начала этого года в Японию поставлено около 50 тыс. тонн зерна при общем прогнозе экспорта в 21 млн тонн. Экспортировать больше мешают высокие тарифы на перевозку и нехватка портовых мощностей: зерно так называемым методом прямой перевалки (т. е. с вагона на судно) отгружается через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, сейчас его мощности позволяют переваливать в год больше 1 млн тонн) и контейнерами.

Строительство специализированного терминала для экспорта зерновых обсуждается много лет: еще в 2006 году тогдашний министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ заявлял, что Россия могла бы поставлять в Азию до 5 млн тонн сибирских зерновых, в том числе производимых в Новосибирской области и на Алтае. Но с тех пор терминал так и не был построен, только в конце 2009 году ВМТП и Сибирский аграрный холдинг заключили предварительное соглашение о строительстве терминала мощностью 1,5 млн тонн в год.

В свою очередь Объединенная зерновая компания (ОЗК) прорабатывает проекты размещения терминалов для экспорта зерна в портах Восточный и Ванино. Проект строительства терминала в порту Ванино совместно с компаниями "Базовый элемент" ("Базэл", владеет блокирующим пакетом акций ОАО "Порт Ванино") и "Русагротранс" предусматривает строительство портового элеватора емкостью 150 тыс. тонн и годовой мощностью 2,5 млн тонн. Проект, по расчетам ОЗК, должен обойтись в 3,8 млрд рублей и будет реализовываться как государственно-частное партнерство, ОЗК рассчитывает на долю не менее блокирующей. В качестве основного трейдера, который будет выкупать зерно в Ванино, рассматривается японская корпорация Itochu.

Ключевым моментом реализации проекта является участие "Базэла", который сможет обеспечить обратную загрузку вагонов: входящая в холдинг UC Rusal будет перевозить из Ванино на свои алюминиевые заводы импортируемый глинозем.

Докеры хотят гарантий

ОАО "Находкинский морской торговый порт" (НМТП), последние годы демонстрировавшее весьма приличные финансовые показатели, в этом году столкнулось с рядом проблем, в первую очередь вызванных разногласиями с трудовым коллективом.

16 июля администрация и представители трудового коллектива ОАО "НМТП" заключили коллективный договор на 2010-2012 годы. Однако профсоюзные организации порта потребовали увеличения объема предоставляемых льгот и гарантий. Руководство порта считает, что в нынешних условиях компания не в состоянии нести дополнительную нагрузку.

Еще одну брешь в финансовом благополучии "дочки" Evraz Group могут пробить судебные тяжбы. В частности, ОАО "РЖД" инициировало ряд исков к порту на общую сумму порядка 26-27 млн руб. во II квартале. Дела находятся в стадии рассмотрения. Кроме того, также в Арбитражном суде Приморского края находится ряд исков к стивидорной компании со стороны ФГУП "Росморпорт". Восточный филиал предприятия обратился в суд с иском об обязании устранить нарушения права хозяйственного ведения унитарного предприятия и взыскании 191,954 млн руб. неосновательного обогащения за пользование имуществом, принадлежащим ФГУП на праве хозяйственного ведения.

FESCO замахивается на весь ВМТП

Транспортная группа FESCO договорилась с менеджментом ОАО "ВМТП" о выкупе оставшейся части акций порта. ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания FESCO) уже принадлежит 50% ООО "М-Порт", владеющего 95,6% акций ОАО "ВМТП". Еще 50% уставного капитала "М-Порт" принадлежит ЗАО "Порт-Актив" (контролируется менеджментом ВМТП). Оплатить сделку FESCO намерена из средств, которые получит от размещения допэмиссии объемом в 23,4% акций, до итогов размещения пакет может быть передан дружественному FESCO банку.

Отметим, что FESCO, чьи суда перевозят значительную часть грузов для портов Дальнего Востока, начинает выходить из кризисного пике. Так, в первом полугодии 2010 года группа увеличила морские контейнерные перевозки на 58% по сравнению с показателем первого полугодия 2009 года – до 160,318 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). При этом интермодальные перевозки выросли в 3,6 раза – до 20,632 тыс. TEU.

"Итоги работы группы в первом полугодии существенно превзошли наши внутренние плановые показатели. Столь уверенная динамика отражает хорошие темпы восстановления экономики России и рост объемов международной торговли, в особенности со странами Юго-Восточной Азии, в частности с Китаем", – сообщил президент и председатель правления FESCO Сергей ГЕНЕРАЛОВ.

По словам основного владельцы группы, за последние полтора года FESCO реализовала суда на общую сумму $100-150 млн. "Продажа судов происходила в соответствии со стратегией развития компании. В общемировой практике сервис линейного оператора (каковым является ДВМП) на 50% обслуживается собственным флотом и на 50% зафрахтованным, что обеспечивает компании гибкость в условиях меняющегося рынка. "У нас сервис обслуживали 99% собственных судов, некоторые мы давали во фрахт", – говорит вице-президент FESCO по корпоративным коммуникациям Станислав ВАРТАНЯН.

Средства от продажи пойдут на оптимизацию кредитного портфеля группы. Кроме того, в июле FESCO продала свою долю в ООО "Национальная контейнерная компания" (НКК) за $900 млн, $800 млн из которых уже получила. Оставшуюся сумму компания либо также получит деньгами, либо ей отойдут 50% акций контейнерного терминала НКК в Новороссийске – ОАО "НУТЭП".