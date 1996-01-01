Рожденная эволюцией

Она появилась 11 августа 1990 года. Всего через месяц после принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. Однако это был не политический ответ на процессы, поразившие вершину государственности, а реакция лидеров территорий на экономические потрясения.

В ситуации, когда зашатались или просто перестали действовать прежние экономические связи, когда в Москве союзное правительство уже практически ни на что не влияло, а российское еще только намеревалось взять власть в свои руки, надо было искать поддержки у соседей, объединять усилия для выживания. Именно в это время доходит до предела товарный дефицит, на руках у населения появляются талоны.

Объединиться, чтобы выжить

Конечно, талонная система и дефицит в Дальневосточном экономическом районе после подписания главами Якутии (только в следующем году ставшей Республикой Саха), Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Магаданской, Еврейской областей соглашения об основных принципах сотрудничества и объявления о создании Дальневосточной ассоциации не исчезли. Но на пространстве страны, словно заразной болезнью пораженной дезинтеграцией, возникло явление реальной межрегиональной интеграции. На волне парада суверенитетов создание Дальневосточной ассоциации некоторым даже показалось шагом к отделению от России. Возможно, у кого-то из региональных лидеров тех лет такие мысли и были, но цели ассоциации были прямо противоположными – объединиться, чтобы сохраниться в составе России, чтобы выработать универсальную систему защиты интересов Дальнего Востока, способную работать в условиях почти любой власти. Правда, тогда такие слова вряд ли кто-то произносил, но не зря говорят, что большое видится на расстоянии.

Дальневосточники стали первыми, кто создал межрегиональное общественное объединение. В 1991 году к соглашению присоединилась Читинская область, в 1992 – Бурятия. В 1993 году объединение получило свое нынешнее название: "Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ "Дальний Восток и Забайкалье". Следом стали объединяться другие макрорегионы, ассоциации начали взаимодействовать между собой, их деятельность регулировалась указами президента и постановлениями правительства, в работе руководящих органов ассоциаций принимали участие первые лица государства. В частности, заседания Совета ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" неоднократно проходили под руководством первого Президента России Бориса ЕЛЬЦИНА и сменившего его на президентском посту Владимира ПУТИНА.

Надо сказать, что дальневосточники выносили на обсуждение с руководством страны по-настоящему общие, значимые для всего российского Востока проблемы. Совет ассоциации, являющийся высшим органом ее управления, держал под постоянным контролем проект строительства Бурейской ГЭС, ставил вопросы увеличения капиталовложений в станцию даже когда казалось, что это совсем бесперспективное занятие. Много внимания уделялось поддержке строительства автодороги Чита – Хабаровск. В рамках этого проекта появился автомобильно-железнодорожный мост через Амур у Хабаровска. По предложению руководящего органа ассоциации была разработана и утверждена Правительством РФ программа газификации Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев, благодаря которой природный газ Сахалина пришел в Хабаровск и в будущем году появится во Владивостоке.

Ассоциация регулярно ставила вопрос изменения тарифной политики государства в лесной отрасли. Поднять пошлины на вывоз круглой древесины – инициатива руководителей восточных субъектов. Только они предлагали сделать это более плавно, с одновременным снижением или даже полной отменой пошлин на импорт оборудования для лесопереработки. С участием ассоциации дальневосточникам удалось добиться отмены системы аукционов по продаже квот, которые могли пустить на дно всю добычу и переработку рыбы.

Против местечкового эгоизма

Борясь за общие интересы, лидеры восточных регионов порой неоправданно защищали территориальные рынки от привозной продукции. И здесь открытое, свободное общение в рамках ассоциации сыграло немалую роль в победе над местечковым эгоизмом. Руководители постепенно поняли, что межрегиональная интеграция будет, хотят они этого или нет, и что вопрос только в том, будут ли они этому способствовать и получать выгоды от процесса или станут препятствовать и получать проблемы.

– Региональный протекционизм сейчас стал значительно меньше, – говорит генеральный директор ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" Юрий ГРИДНЕВ. – В 90-е годы каждый субъект пытался обеспечить потребительский рынок собственной продукцией. Теперь же руководство территорий стало меньше ввязываться в конкурентную борьбу между предприятиями, уделяя больше внимания созданию условий для привлечения бизнеса.

Единая позиция властей восточных территорий России важна также для международных отношений. Потеряв рынки центральной России, дальневосточники стали искать возможности сбыта продукции в соседних странах. Но несогласованные действия на этом направлении приводят к значительным экономическим потерям. Начав, например, самостоятельные поставки леса в КНР, дальневосточные предприятия вступили в излишнюю конкуренцию между собой, которая приводила к существенному снижению цены сырья.

В результате усилий федеральных, региональных и местных властей, ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", отечественных и зарубежных деловых кругов в начале XXI века начала формироваться система институтов, объединяющих внешнюю политику восточных регионов России. Заместитель генерального директора ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" Анатолий БУРЫЙ, много лет курирующий вопросы международного сотрудничества, особо выделяет деятельность Российско-китайского координационного совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству. Совместная работа в рамках этой организации позволила не только решать острые проблемы, мешающие росту экономического взаимодействия, и вносить их в повестку дня Российско-китайской межправительственной комиссии, но и разработать первую в своем роде межгосударственную программу приграничного сотрудничества дальневосточных территорий РФ и северо-восточных провинций КНР со сроком действия с 2009 по 2018 годы.

Эффективно работает и Российско-американское тихоокеанское партнерство (РАПОТ), в рамках которого регионы – члены ассоциации ведут деловой разговор с 5 штатами западного побережья США. Активизации взаимодействия с Японией на региональном уровне способствует деятельность рабочей группы по экономическому сотрудничеству с этой страной. Вопросы усиления взаимовыгодных связей решаются Комитетом по Дальнему Востоку и Сибири Российско-корейской межправительственной комиссии.

Государственное программирование

Однако главным итогом работы межрегиональной ассоциации стало утверждение 15 апреля 1996 года Правительством РФ Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 – 2005 годы". Уже 23 апреля того же года программе был присвоен статус президентской. Это было признание необходимости системного развития восточных территорий.

В первое десятилетие программа носила больше декларативно-политический характер. С 1996 по 2001 год федеральный бюджет перечислил чуть больше 10% намеченных на реализацию программных мероприятий средств. В 2002 году документ откорректировали в первый раз, продлив срок его действия до 2010 года. Впрочем, корректировка не привела к увеличению финансовых вложений. В декабре 2003 года Минэкономразвития РФ, не согласовываясь с регионами и ассоциацией, принял новую версию программы, затраты на которую снизились в сравнении с версией 1996 года в 13 раз.

Региональным лидерам Востока России снова пришлось бороться за возвращение целевых установок программы, за новую корректировку документа. В июле 2006 года очередной вариант программы был принят постановлением Правительства РФ. Но полноценное финансирование не началось и в этот раз. Руководство ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" снова обратилось к федеральным властям с предложением провести корректировку программы и было поддержано Президентом России Владимиром Путиным. В августе 2007 года проект обновленной программы, продленной уже до 2013 года, был одобрен российским правительством. В соответствии с этой программой региону выделяется более 420 млрд рублей, и сейчас уже возводятся многие значимые объекты.

В 2009 году утверждена Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Сейчас готовится к принятию план мероприятий по реализации Стратегии. Удалось добиться от Правительства РФ решения о начале разработки новой программы развития Дальнего Востока и Забайкалья на 2014-2018 годы и до 2025 года. Если действующую до 2013 года программу называют "инфраструктурной", то следующая делает акцент на развитие промышленности и обрабатывающих производств.

Для юбиляра это означает новый участок важнейшей работы, поиск новых путей развития, в новых экономических и политических условиях.