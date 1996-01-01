Аэропорты Чукотки станут казенными

На базе ФГУП "ЧукотАВИА", которое является в Чукотском АО основным региональным авиаперевозчиком, будет создано Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки". Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ.

Реорганизация предполагает выделение из ФГУП "ЧукотАВИА" 9 аэропортов Чукотки и создание на их базе имущественного комплекса Федерального казенного предприятия. Передаче подлежат аэропорты населенных пунктов Беринговский, Залив Креста, Кепервеем, Лаврентия, Марково, Мыс Шмидта, Омолон, Певек и Провидения. В дальнейшем в Федеральное казенное предприятие также планируется включить окружной аэропорт Анадырь (Угольный).

После создания казенного предприятия основным видом деятельности ФГУП "ЧукотАВИА" станет обеспечение организации и поддержки авиационных перевозок в пределах Чукотского автономного округа. Для более успешного решения этой задачи Правительство Чукотского АО намерено предложить Министерству транспорта Российской Федерации передать оставшуюся после реорганизации в ФГУП "ЧукотАВИА" летную компанию в собственность Чукотского автономного округа.