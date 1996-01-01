Кадровые назначения августа

Заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе назначен Сергей ЛЕВКОВ.

Сергей Левков родился в 1960 году в поселке Николаевка Смидовичского района ЕАО. После окончания в 1983 году политехнического института в г. Хабаровске работал инженером, преподавателем кафедры "машины и технология лесоэксплуатации", секретарем комитета ВЛКСМ этого же института. С 1987 по 1992 г. – заведующий отделом студенческой молодежи, секретарь, второй секретарь Хабаровского крайкома ВЛКСМ. С июля 2005 г. по апрель 2008 г. – начальник главного управления территориальной политики, кадров и общественных связей губернатора и правительства края. С апреля 2008 года – начальник главного управления внутренней политики и информации, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства края. С июля 2009 года С.А. Левков занимал должность помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Имеет ученую степень – доктора социологических наук.

Сегодня у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора ИШАЕВА шесть заместителей – Александр ЛЕВИНТАЛЬ, Александр ПОЛЕЩУК, Владимир РОМАНОВ, Владимир СЫРКИН, Андрей АНОСОВ, Сергей ЛЕВКОВ.

Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о назначении на должность начальника Управления внутренних дел по Хабаровскому краю генерал-майора милиции Андрея СЕРГЕЕВА. Андрей Сергеев родился 17 сентября 1964 года в городе Искитим Новосибирской области. Окончил Академию МВД России. В органах внутренних дел с 1985 года. Прошел путь от милиционера до начальника УВД по Магаданской области. После перевода Андрея Сергеева в Хабаровский край исполняющим обязанности начальника УВД по Магаданской области назначен первый заместитель начальника УВД – начальник криминальной милиции Владимир УСОЛЬЦЕВ.

Указом Президента Российской Федерации начальником Дальневосточного УВД на транспорте назначен Александр КЕМ, начальником УВД по Сахалинской области – Владислав БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ.