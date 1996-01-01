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Рыбакам обещаны послабления

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительство РФ приняло решение об отмене таможенного оформления добытых в водах РФ биоресурсов при их ввозе на территорию страны. Об этом сообщил глава Правительства РФ Владимир ПУТИН на совещании "О мерах по развитию рыбохозяйственного комплекса России", которое прошло в конце августа в Петропавловске-Камчатском.

В центре обсуждения был и вопрос по развитию российского судостроения для рыбной отрасли. "Мы субсидируем кредиты, которые предприятия взяли на строительство и модернизацию судов, на развитие инфраструктуры переработки и хранения рыбопродукции. Средства направляются и на создание специализированных рыбных рынков в российских регионах", – сказал премьер-министр РФ.

По его словам, принято решение сохранить объёмы финансирования отраслевой Федеральной целевой программы (это свыше 32 млрд рублей), а также – решение продлить её ещё на один год, до 2014 года включительно.

Также премьер сообщил, что правительство готово освободить отрасль от дополнительных видов контроля, "решение практически принято". "От промысла до берега все нормы санитарного контроля будет вести Росрыболовства, а от берега до потребителя – Роспотребнадзор", – рассказал Владимир Путин.

В свою очередь полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ предложил Владимиру Путину дотировать из бюджета перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы России.

– Мы просчитали, что в докризисный 2008 год весь объем перевозок с Дальнего Востока рыбной и лесной продукции, а на Дальний Восток зерна и топлива оценивается в 11,6 млрд рублей. Если продотировать на 50%, то это – всего 6 млрд рублей. Эти вопросы можно решить в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья". Тогда мы действительно откроем для дальневосточников наши рынки. Будет экономически выгодно поставлять рыбу не в Китай, а на российский рынок. Эта дотация станет мультипликатором развития дальневосточной экономики. Следом пойдет рост производства, увеличение налоговой базы, а главное – появится наша продукция", – сказал Виктор Ишаев.

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