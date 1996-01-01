Мега-проекты для реальной жизни

Республика Саха (Якутия) – один из первых регионов, долгосрочная стратегия которого одобрена Правительством России. Четвертый год на ее территории реализуется Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года.

В рамках реализации Схемы ведется строительство железных и автомобильных дорог, разрабатываются месторождения алмазов, нефти, угля и золота. Уже сегодня по величине ВРП на душу населения Якутия занимает 5-е место среди субъектов РФ и является одним из лидеров инвестиционной активности на Дальнем Востоке: с 2006 по 2009 г. инвестиции в основной капитал в республике суммарно составили 554,3 млрд рублей с реальным ростом в 4,4 раза к 2005 году.

Дальнейшие перспективы развития "ДК" обозначила председатель правительства Республики Саха (Якутия) Галина ДАНЬЧИКОВА.

– Галина Иннокентьевна, какова логика Схемы? Какие основные направления развития на сегодняшний день являются приоритетными для республики?

– Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года была разработана по поручению Президента РФ, ее основные положения поддержаны Правительством РФ в феврале 2007 года. Она согласована со всеми федеральными министерствами и ведомствами, профильными комитетами ГосДумы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, синхронизирована со стратегиями развития крупнейших компаний страны. Логика Схемы – развитие республики в трех направлениях: опережающее развитие инфраструктурных отраслей; развитие новых отраслей; стабильная работа существующих базовых отраслей.

Особенностью Стратегии Республики Саха (Якутия) является формирование крупных промышленных комплексов по кластерному типу с широким межрегиональным эффектом: в Южной Якутии, Северо-Восточной Якутии и Западной Якутии. В центральной Якутии формируется транспортно-логистический узел. В результате валовой региональный продукт республики к 2020 году увеличится в 2,8 раза. Экономический рост, в свою очередь, позволит увеличить доходы населения к 2020 году в 3,6 раза и решить основные проблемные вопросы в социальной сфере.

Общая сумма инвестиций только по крупным проектам оценивается в 2,9 трлн рублей, основная часть которых должна быть привлечена за счет средств частных инвесторов – 76%.

– Кризис не изменил намерения российских компаний участвовать в стратегических проектах?

– Несмотря на затруднения, вызванные глобальным финансовым кризисом, крупнейшие компании-инвесторы реализацию проектов продолжают, подтверждая свои партнерские намерения. Я уверена, что одним из самых важных аргументов для них здесь является то, что все основные межрегиональные инвестиционные и социальные проекты Схемы учтены в Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Наличие поддержанного руководством страны стратегического документа способствует включению их в федеральные целевые программы и инвестиционные планы, в региональные и отраслевые стратегии. Государство от своих обязательств не отказывается.

Кстати, итоги первых лет реализации Схемы-2020 подтвердили правильность выбранного курса и реальность намеченных планов. На фоне общероссийской тенденции снижения притока капитала объем инвестиций в основной капитал в республике в 2009 году превысил 219,7 млрд рублей с реальным ростом 121,6% к 2008 году. По объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в 2009 году мы занимаем 1-е место в ДФО.

– Давайте расшифруем эти миллиарды инвестиций. В какие отрасли они направлены главным образом?

– Это, прежде всего, модернизация базовых отраслей экономики – введены в строй важнейшие промышленные объекты подземной добычи алмазов и угля. Введен подземный рудник по добыче алмазов "Интернациональный", пусковой комплекс подземного рудника на трубке "Мир", очередной пусковой комплекс подземного рудника "Айхал". Начинается освоение Эльгинского каменно-угольного месторождения.

Но в республике огромное значение придается и диверсификации экономики, развитию новых отраслей. Мировой финансовый кризис нам наглядно показал, как своевременно принятый курс на развитие нефтегазового комплекса позволил нивелировать падение промышленного производства в базовых отраслях.

По итогам 2009 года добыча нефти в республике выросла почти в 3 раза, впервые поступления от нефтедобывающей отрасли в бюджет республики вышли на второе место. В 2009 году на территории республики было завершено строительство магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан", который снял ограничения для наращивания добычи и открыл выход якутской нефти на мировой рынок. Компанией "Сургутнефтегаз" возведены современные производственные комплексы по добыче нефти на Талаканском и Алинском месторождениях.

Правительство Республики Саха (Якутия) и ОАО "Газпром" активно взаимодействуют по реализации Восточной газовой программы, подписано Соглашение о сотрудничестве. На совместном совещании с ОАО "Газпром" в марте этого года в г. Якутске рассмотрены вопросы формирования Якутского центра газодобычи, освоения Чаяндинского НГКМ и других месторождений нефти и газа Республики Саха (Якутия).

В разработке находятся проекты по освоению месторождений золота на Северо-Западе Якутии. Ведется строительство железнодорожных линий "Беркакит-Томмот-Якутск", "Улак-Эльга". Развивается инфраструктура, реконструируются и прокладываются дороги местного и федерального значения. Формируются опорные населенные пункты для реализации крупных инвестиционных проектов в п. Нижний Бестях, п. Витим, г. Томмот, г. Олекминск. На системной основе в данных населенных пунктах будет создана необходимая социальная и коммунальная инфраструктура.

– Одним из наиболее "продвинутых" и с точки зрения принятия государственных решений, и с точки зрения управления выступает проект развития Южной Якутии. Насколько, на ваш взгляд, организация подобных проектов может оказать влияние на экономику других территорий ДФО?

– Реализация первого этапа инвестиционного проекта "Разработка проектной документации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" началась с 2009 года. Проект аккумулировал около 6,5 млрд рублей из Инвестиционного фонда РФ, более 16,5 млрд рублей частных инвестиций. В реализации проекта уже задействовано более 1000 человек.

Что очень важно: для его осуществления привлекаются местные научные и проектные организации, создаются специализированные компании-заказчики, регистрация которых обеспечивает дополнительные налоговые поступления в республиканский бюджет.

Собственно эффект от реализации этого проекта выходит далеко за пределы нашей республики. В целом в масштабах страны он обеспечит формирование сырьевой базы для сохранения и роста стратегически важных для России экспортных производств, прежде всего атомной энергетики и черной металлургии. У проекта авангардная роль в вопросах модернизации и становления новых производств по глубокой переработке добываемого сырья – это газохимия, газопереработка, углехимия, производство синтетических моторных топлив, минеральных удобрений.

Уже сегодня мы видим мультипликативный эффект проекта в виде развития строительной отрасли, дорожного строительства, промышленности строительных материалов. Он обеспечит заказами отечественные проектные и машиностроительные предприятия, в том числе Сибири и Дальнего Востока, даст грузы для железных дорог и морских портов страны (бухт Ванино и Мучка, Советская Гавань в Хабаровском крае), будет способствовать формированию новых транспортных коридоров.

В рамках проекта разрабатывается проектная документация для строительства Канкунской ГЭС, первой станции Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса и проектная документация энергоемких потребителей по освоению месторождений урана, угля, железной руды и необходимой инфраструктуры.

По большому счету проект развития Юга Якутии будет способствовать сохранению высоких темпов экономического роста в стране – по расчетам, совокупный макроэкономический эффект за десятилетний период (2010-2019 гг.) должен превысить 2 645 млрд рублей в сопоставимых ценах, налоговые поступления в бюджетную систему России составят 1 684 млрд рублей. Проект будет служить укреплению геополитических позиций России в странах АТР, в том числе за счет привлечения и закрепления трудоспособного населения на территории Дальнего Востока (около 100 тысяч рабочих и специалистов), роста доходов населения и повышения уровня жизни.

– Для реализации масштабных и сложных проектов требуются не просто рабочие руки, но высококвалифицированные специалисты. Это одна из проблем региона.

– В октябре 2009 года Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ принято решение о создании Северо-восточного федерального университета (СВФУ) на базе Якутского государственного университета им.М.К.Аммосова. Он станет основным центром подготовки профессиональных кадров для существующих базовых отраслей экономики региона и опережающей подготовки кадров в условиях формирования новых экономических кластеров.

Федеральный университет – один из важнейших проектов в развитии человеческого капитала не только республики, но и всего Дальнего Востока, центр, объединяющий потенциал существующих учебных и научных учреждений, для обеспечения высококвалифицированными кадрами перспективных отраслей экономики. Предполагается открытие филиала СВФУ в Чукотском автономном округе, рассматривается вопрос об открытии филиалов в Магаданской и Камчатской областях, Республике Бурятия.

– Якутия участвует пока в немногочисленных реализуемых в России проектах, связанных с нанотехнологиями. Для этого пришло время?

– Мы активно занимаемся этими вопросами. Подписан ряд основополагающих документов о взаимодействии с ГК "Роснанотех", ЗАО "Оптоган". Совместно с ГК "Роснанотех" планируется создание совместного венчурного фонда по поддержке инновационных и нанотехнологических проектов.

В рамках заключенных соглашений уже реализуется проект "Твердотельная светотехника: экологически чистое и энергосберегающее новое поколение светотехники на основе нанотехнологий". В настоящее время прорабатывается вопрос создания сборочного предприятия с перспективой преобразования в производство светотехники на территории республики. Реализуется крупный инновационный проект "Базальтопластиковые композиты для Севера" по производству строительных материалов из базальтопластиковых композитов на основе местного сырья. Это особенно актуально в плане энергоресурсосбережения в сложнейших климатических условиях Севера. Мы эти проекты расцениваем не только как своевременные, но и как весьма перспективные. Новая экономика предполагает использование современных эффективных технологий, и они должны создаваться уже сейчас.