Инновации – сахалинский сценарий

Сахалинская область – территория, где раньше всех начали реализовываться крупнейшие инвестиционные проекты – в нефтегазовой отрасли. Стали они опорными точками для развития территории в целом? Насколько вовлекли в свою орбиту другие отрасли области? Эти вопросы "ДК" обсуждал с губернатором Сахалинской области Александром ХОРОШАВИНЫМ.

– Александр Вадимович, ваша островная территория на протяжении последних лет демонстрирует стабильное развитие, но Сахалинская область – это неотъемлемая часть Дальнего Востока России, и ее не обошли общие дальневосточные проблемы. Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года обозначает для восточной окраины страны новые горизонты. Каким Вам видится будущее области?

– Спасибо за возможность высказать точку зрения на актуальные вопросы регионального развития. Экономический рост 2000-х годов позволил государству сконцентрировать значительные инвестиционные ресурсы для стимулирования пространственного развития, в том числе восточных регионов страны. Но система приоритетов оставалась по сути госплановской – инвестиционные проекты были главным образом отраслевыми. Они слабо увязывались с институциональной модернизацией, недоучитывалось воздействие барьеров развития. А это критически важно для восточных регионов с неразвитой инфраструктурой и другими удорожающими факторами развития.

И это хорошо видно на примере Сахалина. Исторически так сложилось, что на протяжении десятилетий для государства были важны только две функции Сахалинской области – это пограничная (удержание территории) и освоение природных ресурсов шельфа (нефтегазовых и рыбных). В современных реалиях быстроразвивающегося мира, а также с учетом тех глобальных задач по модернизации страны, которые обозначил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в своем Послании к Федеральному Собранию, Сахалинская область готова стать одним из дальневосточных центров промышленного развития России. Для этого есть все возможности: богатая сырьевая база, близость к рынкам сбыта в странах АТР, а также опыт реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории субъекта.

Сегодня Сахалинская область – это быстроразвивающийся регион, который стремится к тому, чтобы получать максимальный эффект от использования имеющихся ресурсов, конвертируя их в конкурентную продукцию. Несмотря на сложную экономическую обстановку на рынках сбыта, нам удалось не только сохранить прежний уровень, но и увеличить валовой региональный продукт в 2009 году на 8%, наша прогнозная оценка на 2010 год – рост ВРП на 7%. Это стало возможным за счет роста объемов промышленного производства и обрабатывающей промышленности. При этом среднемесячная заработная плата в Сахалинской области составляет сегодня более 34 тыс. руб. Это почти в 2 раза больше, чем в среднем по России, и говорит как о достаточно высокой покупательской способности жителей региона, так и о высокой квалификации наших трудовых ресурсов.

Сегодня, решая задачи комплексного социально-экономического развития, областная власть нацелена на создание "новой экономики". То есть высокоэффективной, конкурентоспособной, инновационной и экологически безопасной системы хозяйства. Для нас это и есть модернизация.

– Мы сегодня говорим об инновационном развитии. Стали ли ваши нефтегазовые проекты авангардными в этом смысле для островной экономики в целом?

– Нам интересен индустриально-инвестиционный сценарий. Он подразумевает наличие у региона богатой минерально-сырьевой базы, развитой промышленности, необходимое количество высококвалифицированных ресурсов в базовых отраслях и спрос на высококачественную конкурентоспособную продукцию. И собственно инновационный подход к развитию. Применительно к Сахалину эти условия уже существуют. Нам не надо начинать с нуля. При этом внутри самих отраслей уже идет модернизация в самом широком смысле этого слова. Мы это видим на примере нового высокотехнологичного завода по сжижению природного газа, который построен в поселке Пригородное на юге Сахалина.

По нашим оценкам, реализация шельфовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в три раза повысила инновационную способность экономики области в целом. Это позволило нам перейти на новый уровень экономического развития. Отсюда и рост ВРП и производительности труда, повышение эффективности инвестиций. Поэтому для Сахалинской области "новая экономика" связана в первую очередь с промышленностью, мы говорим о превращении островного региона в центр промышленного развития. И наши действия сегодня направлены на реорганизацию структуры экономики, снижение инфраструктурных барьеров, поддержку малого и среднего бизнеса. Мы оказываем поддержку тем предприятиям и отраслям, которые обеспечивают рост занятости населения, кооперационных связей между предприятиями области, увеличение инновационного потенциала и производительности труда, высокую конкурентоспособность местной продукции на внешних рынках. Мы открыты для внешних инвестиций и создаем комфортные условия для инвестиций внутренних. Это еще одна важная задача, еще одно наше потенциальное преимущество.

– В начале июля вы приняли участие в совещании в Хабаровске, посвященном развитию Дальнего Востока и укреплению позиций России в странах АТР. Вами были озвучены инициативы, связанные с реализацией проектов, которые имеют значение не только для островного региона, но и Дальнего Востока. В чем их суть?

– Мы стремимся синхронизировать свои действия с федеральным руководством страны, и в этой связи для нас очень важна та поддержка, которую нам оказывают Президент и Правительство России по целому ряду приоритетных проектов.

В чем суть пакета наших экономических предложений? Первое – это создание на территории области современного нефтегазохимического производства. В этом смысле мы руководствуемся Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Этим документом Сахалинская область определена как центр нефтегазодобычи и поставщик углеводородов на внутренний рынок и зарубежные рынки стран АТР. Сахалин обладает огромными углеводородными ресурсами, инновационными технологиями по их добыче и транспортировке, высококвалифицированными кадрами. Поэтому необходимость нового этапа в развитии нефтегазового комплекса для нас очевидна. Как я уже говорил, перспективы здесь я вижу в создании современных конкурентоспособных производств по глубокой переработке нефти и газа.

Второе направление – это развитие экспортного потенциала Сахалинской области. Это возможно осуществить благодаря увеличению добычи угля и созданию топливно-энергетического комплекса на западном побережье Сахалина.

Третье предложение связано с реализацией проекта территориального развития на основе разработки новой государственной программы социально-экономического развития Курильских островов.

– Могли бы вы поподробнее рассказать о создании топливно-энергетического кластера на западном побережье Сахалина?

– В рамках этого проекта предусматривается расширение действующих мощностей и создание новых угольных предприятий с объемами производства 7-8 млн тонн в год. Одновременно мы работаем над организацией логистической схемы вывоза угля через незамерзающие порты Сахалина посредством строительства гидротехнических сооружений и современных угольных терминалов, а также организации системы железнодорожного или автотранспортного сообщения с портами. Важнейшая часть проекта – строительство новой топливной теплоэлектростанции – Сахалинской ГРЭС-2 взамен действующей ГРЭС, нормативный срок эксплуатации которой истекает в 2014 году.

Предвосхищаю вопрос об экономической эффективности – она формируется уже на начальном этапе реализации проекта. Инвестиционный цикл проекта даст новый импульс развитию строительного комплекса Сахалинской области, повысятся объемы грузопотоков. Это позволит нарастить объемы экспорта до 4-5 млн тонн (сегодня менее 1,0 млн тонн), увеличить наполняемость бюджетов всех уровней, создать более 4-х тысяч специализированных рабочих мест, расширить сферу социального обеспечения, сервисного обслуживания, улучшить качество жизни населения.

Но для реализации этих планов нам необходимо решить ряд серьезных проблем. Главная из них кроется в том, что сегодня субъекты Российской Федерации не имеют возможности влиять на распределение ресурсов полезных ископаемых. Это сдерживает решение вопросов по активизации инвестиционной деятельности и развитию производств. Поэтому я обратился к главе государства с просьбой рассмотреть возможность нашего обязательного участия в формировании конкурсных условий в процессе предоставления участков недр угольных месторождений. В этом случае мы сможем привлечь инвесторов к решению комплекса задач, обеспечивающих социально-экономическое развитие территорий. Кроме того, будет обеспечена гарантированная поставка топлива по фиксированной цене в объемах, необходимых для функционирования объектов энергогенерации.

Возвращаясь же к началу нашего разговора, хочу сказать, что у меня есть твердая уверенность в том, что последовательные действия федерального центра в отношении развития Дальнего Востока могут коренным образом изменить социально-экономическую ситуацию в регионе. Все это имеет большое значение для успешной интеграции в АТР. Отрадно, что многие наши предложения по развитию Сахалинской области были поддержаны руководством страны.