Камчатка меняет тренды

В июле постановлением Правительства Камчатского края утверждена Стратегия социально-экономического развития Камчатского края. Событие для региона неординарное, ведь подобный документ на Камчатке пытались разработать многие годы.

Что меняет принятие Стратегии для территории? Этот вопрос "ДК" обсуждал с губернатором Камчатского края Алексеем КУЗЬМИЦКИМ.

– Алексей Алексеевич, поиск перспективных путей развития окончен? Какой сценарий развития определен для Камчатского края?

– Действительно, принятие Стратегии развития Камчатского края – событие не рядовое. Работа над этим документом особенно активно шла в последние два года. Наша задача была в том, чтобы не просто выработать собственный сценарий развития, но и корректно вписаться в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденную правительством в декабре 2009 года. В процессе разработки Стратегии Дальнего Востока приняты все предложения Камчатского края.

Принятие Стратегии Камчатского края на самом деле определенная веха – мы четко сформулировали цели и задачи развития, механизмы их достижения, определили для себя наиболее оптимальный – инновационно-кластерный сценарий развития. Это позволяет нам расставить приоритеты, скоординировать отчасти разрозненные сегодня отраслевые планы и, что немаловажно, сплотить и мотивировать исполнителей, имеющих различные интересы, а это и бизнес структуры, и, безусловно, общественность, и органы публичной власти.

При этом мы исходили из того, что этот документ не должен стоять на полке, он должен быть практичным и живым, со временем дополняться и расширяться, отражать современные направления развития территории, так что поиск перспективных путей и механизмов не закончен. В активной фазе процесс создания эффективной системы мер государственного управления, формирование перечня стратегических инвестиционных проектов и системы программных мероприятий по модернизации экономики.

– Как выстраивается система приоритетных направлений развития?

– Камчатский край должен стать территорией с комфортными условиями жизни, здесь должно быть стабильное население, обеспеченное всеми социальными гарантиями, рабочими местами с достойной оплатой труда. Это стратегическая цель. А достигнуть ее можно, сформировав в крае новую структуру экономики, диверсифицировав ее. Потенциал края огромный, хотя раньше экономический курс Камчатки выстраивался в одном направлении – рыбная отрасль.

При разработке стратегии нами выстроена система из нескольких приоритетов: основополагающая морехозяйственная деятельность, туристско-рекреационный кластер, развитие Авачинской агломерации и минерально-сырьевого комплекса. Такой расклад определен существующим ресурсным потенциалом, перспективами интеграции в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Северо-Восточной части Мирового океана.

Совершенствование морехозяйственной деятельности Камчатского края предусматривает, с одной стороны, развитие традиционной для региона отрасли специализации – рыбопромышленного комплекса. Мы делаем акцент на глубокой переработке биоресурсов, чтобы больше добавленной стоимости формировалось в регионе, оседая в бюджете в виде налогов и других отчислений. С другой – мы заложили в стратегию участие в проектах национального уровня: развитие Северного морского пути, добыча и переработка минерально-сырьевых ресурсов Мирового океана.

Развитие туристско-рекреационного кластера предопределено наличием уникальных рекреационных ресурсов Камчатки: Долины Гейзеров, термальных источников Паратунской санаторно-курортной зоны, объектов природного и культурно-исторического наследия. Мы уже многое делаем для продвижения этого потенциала. Я уверен, что на росте туризма положительно скажется развитие спорта и спортивной инфраструктуры. В последние три года кардинально изменились подходы к формированию государственной политики в данном направлении. Камчатский край приобрел опыт проведения международных соревнований по биатлону. В начале августа в рамках Международного форума "Россия – спортивная держава" мы презентовали потенциальные возможности по развитию в регионе зимних видов спорта, в частности горнолыжного спорта и биатлона. Получили высокую оценку и поддержку наших инициатив на Федеральном уровне, что, уверен, материализуется в крупные проекты по развитию туристско-рекреационного кластера. Как пример – уже реализуемый совместный с Минспорттуризмом проект по строительству современного центра спортивной подготовки сборных команд России по зимним видам спорта. Можно сказать, это первые результаты работы по выстроенному пути развития Камчатки.

Однако развивать названые кластеры невозможно, не инвестируя в улучшение жизни населения. Этим определяется основная задача развития Авачинской агломерации, которая предполагает концентрацию человеческого капитала. Это будет территория комфортного проживания большинства населения Камчатки. В пределах агломерации будет локализована туристско-логистическая деятельность, включая погранично-таможенную инфраструктуру. Помимо этого, основными направлениями специализации этой зоны могут стать переработка водных биологических ресурсов, а также перевалка грузов и судоремонт.

Что касается минерально-сырьевого комплекса, то он будет базироваться на масштабном освоении природных ресурсов по всей территории региона, в том числе и на перспективном Западно-Камчатском шельфе. Опорную же зону горнодобывающего кластера планируется создать в Корякской горнодобывающей зоне. Она будет отвечать за повышение уровня жизни населения севера Камчатки.

– Учитывая, что долгие годы на Камчатке складывались тенденции социально-демографической деградации (особенно стремительное падение производства в конце 90-х годов – начале нового века, сильный отток населения), какие механизмы должны быть запущены, чтобы кардинально изменить эти тренды? При каких условиях выбранный сценарий развития края может быть реализован?

– Механизмы ускоренного развития не только Камчатского края, но и в целом всей дальневосточной территории сформированы в Стратегии Дальнего Востока и Программе "Дальний Восток и Забайкалье". Подготовлен План мероприятий по реализации Стратегии Дальнего Востока, который содержит четкие механизмы реализации, в том числе направленные на развитие экономики и социальной сферы Камчатского края.

Завершается доработка аналогичных документов и у нас в регионе: проходят процедуру утверждения отраслевые стратегии, дорабатывается Программа социально-экономического развития Камчатского края на 2011 – 2015 годы и период до 2025 года, Программа Корякского округа.

Одним из механизмов реализации проектов по ускорению социально-экономического развития региона может стать создание особой экономической зоны на всей территории Камчатского края. Этот вопрос неоднократно поднимался нами на федеральном уровне, я уверен, что особый экономический режим может дать сильный дополнительный импульс развитию, существенно повысить инвестиционную привлекательность Камчатки, в решающей степени усилить мультипликативный эффект от реализации базовых инфраструктурных проектов с участием бюджетных инвестиций.

Я уверен, что мы с полным правом можем говорить о том, что Камчатка уже меняет и экономический, и социально-демографический тренды. Правительство Камчатского края совместно с федеральным центром реализует комплекс мероприятий по закреплению населения в рамках приоритетных национальных проектов, льготного авиасообщения для отдельных категорий населения, экономических мер по развитию новых производств и инфраструктуры. Последние три года в крае отмечается естественный прирост населения, в текущем году зафиксирован миграционный прирост. Реализация Стратегии Камчатского края обеспечит качественно новый уровень развития региона, а значит, выбранный сценарий – реалистичен.

– Очевидно, что новые подходы к развитию территории потребуют скоординированных действий власти, бизнеса, общества. И даже, может быть, психологической перестройки прежде всего самих краевых чиновников. Какие вы видите здесь проблемы?

– Безусловно, для достижения поставленных целей, эффективного управления развитием и функционированием территориальной системы необходима слаженная команда управленцев, способная скоординировать общие усилия, привлечь инвестиции для развития территории. Собственно, последние три года, исходя из той высокой планки достижения результата, которую ставим перед собой и исполнителями, мы формируем именно такую команду. Достичь наилучшего результата можно только перестроив менталитет и чиновников, и бизнес-сообщества, и самих жителей полуострова. Камчатка – это территория с большим потенциалом, передовая часть России на границе с мощной экономикой стран АТР. Мы определили свое место в "системе координат" развития России и знаем, куда двигаться. Каким будет Камчатский край уже в ближайшем будущем, зависит от нашей конструктивной позиции и последовательных действий.