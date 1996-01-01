Расписание на завтрашний день

Зоны опережающего экономического роста – основа модернизации экономики Дальнего Востока.

Сегодня экономика Дальнего Востока имеет экспортно-сырьевую направленность и характеризуется неконкурентоспособностью ее перерабатывающего сектора. Государство, конечно же, с этим не хочет мириться, поэтому намечены конкретные пути изменения всей структуры экономики региона.

Благодаря особому вниманию Президента и Правительства РФ на Дальнем Востоке реализуются крупные инвестиционные проекты, улучшаются экономические показатели. В самое ближайшее время на принципах государственно-частного партнерства в развитие экономики Дальневосточного федерального округа будет вложено около трех триллионов рублей.

И это не предел – до 2025 года инвестиционный портфель ДФО предлагает к реализации только крупных проектов на общую сумму более девяти триллионов рублей. Именно такие цифры и проекты заложены в принятой руководством страны Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.

Основной объем инвестиций предполагается направить на создание современной инфраструктуры, модернизация и дальнейшее развитие которой станут стимулом и надежной базой для привлечения инвестиций в промышленность и другие отрасли Востока России. В связи с этим огромные средства закладываются в строительство и модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, морских и воздушных портов.

Часть проектов уже реализуется. Это – трубопроводная система "Восточная Сибирь – Тихий Океан", газопровод "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", объекты саммита АТЭС-2012. Реализуются крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов в авиастроении, выпуску новой конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения. В сентябре завершится строительство автомобильной дороги "Чита – Хабаровск".

Базовый сценарий развития Дальневосточного региона предусматривает создание и развитие локальных инновационно-производственных центров и технопарков, которые прежде всего будут ориентированы на выпуск новых продуктов. В перспективе здесь появятся образовательные и научные центры с технологическими и маркетинговыми исследованиями по цепочке "идея – технология – товар – услуга".

Причем наши богатства – природные ресурсы – мы будем использовать в первую очередь, но подход к ним изменится. Простая добыча ресурсов останется в прошлом.

Так, например, в Южной Якутии планируется создать крупный промышленный район на базе объектов гидроэнергетики и комплекса промышленных производств, преимущественно связанных с глубокой переработкой природного газа, апатитов, угля, железных, урановых руд, а также лесопереработкой.

Западная Якутия станет зоной развития нефтегазодобычи, нефтегазоперерабатывающей и гелиевой промышленности, добычи алмазов и лесопереработки.

В Хабаровском крае предполагается сформировать так называемую Хабаровскую агломерацию, где будет создан единый транспортно-логистический узел, промышленный и деловой центр с развитой производственной сферой и сферой услуг.

Большое значение для экономики Дальнего Востока имеет образование Ванинского транспортно-промышленного узла. Советская Гавань при эффективном стимулировании ее развития может вернуть себе статус крупнейшей судоремонтной базы на Тихоокеанском побережье.

Владивосток превратится в агломерацию с представительскими, транспортно-логистическими, инновационно-образовательными и туристическими функциями. Она станет зоной тесного взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, деловым центром и площадкой для международной коммуникации.

Предполагается качественно новое развитие судостроительной промышленности Дальнего Востока. В Приморье с привлечением инвестиций Кореи и Сингапура положено начало строительству двух судостроительных заводов: для производства платформ и судов (танкеров и газовозов) водоизмещением более 100 тыс. тонн. Позиция руководства страны заключается в максимальной переориентации отечественного флота на отечественное судостроение. Поэтому в рамках "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" получат свои заказы Хабаровский, Комсомольский и Амурский судостроительные заводы и завод на Камчатке.

В рамках приграничного сотрудничества России и Китая на территории Приморского края будут созданы совместные российско-китайские промышленные парки.

На базе порта Восточный планируется создать особую экономическую зону портового типа, ориентированную на международные перевозки с формированием региональной контейнерной транспортно-логистической системы. Это создаст условия для развития эффективного морского комплекса (порта-хаба).

В Амурской области будем развивать природно-ресурсную зону Байкало-Амурской магистрали. Основу ее развития составят промышленное освоение месторождений золота, титаномагнетитовых руд и апатитов, а также лесопереработка.

В этой связи принципиальное значение для региона имеет увеличение пропускной способности Байкало-Амурской железнодорожной магистрали с одновременным развитием восточных портов. Развитие территорий, прилегающих к БАМу, позволит не только вовлечь в оборот дополнительные ресурсы, но и создать новые рабочие места, сформировать новый пояс экономического развития на Востоке России.

Приамурская аграрно-индустриальная зона должна стать основным звеном в обеспечении продовольственной безопасности Дальнего Востока, а это, прежде всего, связано с интенсивным развитием сельского хозяйства (производство и переработка сельскохозяйственной продукции), машиностроения для агропромышленного комплекса, стекольной и химической промышленности.

Также в Амурской области появится настоящий космический кластер на базе создаваемого космодрома.

Перспективы Камчатского края связаны с развитием рыбопромышленного комплекса, горнодобывающей промышленности, энергетики и туристско-рекреационного комплекса.

В Магаданской области будет формироваться горнодобывающий кластер, развитие которого связано с наращиванием объема добычи драгоценных, цветных и черных металлов.

Южный Сахалин станет центром формирования нефтегазохимического, биоресурсно-логистического комплексов, а также освоения угольных месторождений Углегорского района. Сахалинская нефтегазодобывающая зона будет сконцентрирована вокруг постоянных поселений и временных вахтовых поселков.

Экономическая специализация Курильской зоны связана с формированием биоресурсного и рекреационного комплексов.

Горнодобывающий кластер появится в Еврейской автономной области. Его основой станет разработка и освоение Кимканского, Сутарского и Костеньгинского железорудных месторождений, строительство на их базе горно-обогатительного комбината мощностью 6 млн тонн в год и металлургического завода.

В качестве стратегических направлений экономической деятельности в Чукотском автономном округе с учетом специфических особенностей Крайнего Севера определены развитие добывающих отраслей и проведение геолого-разведочных работ с целью более полного и эффективного освоения минерально-сырьевой базы.

В самых ближайших планах – реализация программы газификации Дальнего Востока за счет ресурсов Якутии (Чаяндинское месторождение) и Восточной Сибири (Ковыктинское месторождение), которые, в том числе, будут использованы в нефтеперерабатывающей и трубопроводной системах Дальнего Востока, а также для экспорта в Китай, Республику Корея, КНДР и Монголию.

Весьма важно, что в отличие от ФЦП "Дальний Восток и Забайкалье до 2013 года", в которой инвестиции в развитие и модернизацию инфраструктуры составляли более 90%, в новых инвестиционных планах все большее значение уделяется развитию индустрии и современного сервисного сектора, а также инвестициям в человеческий капитал. Здесь особая роль отводится комплексу мероприятий, связанных с проведением АТЭС в 2012 г. и реализацией программы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР". В осуществлении этого проекта задействованы мощности многих регионов, национальных и зарубежных компаний.

Огромное значение для дальнейшего экономического развития Дальневосточного региона имеет формирование собственной современной научной базы, которая связана с созданием федерального университета, а также модернизацией и использованием инновационного потенциала дальневосточной науки.

Среднесрочные и долгосрочные задачи посткризисного развития заключаются в формировании совершенно новой структуры экономики. Современные условия таковы, что будущее экономики – за производствами с высоким потенциалом развития. В этой связи реализация экономического потенциала зон опережающего роста и формирование комфортных условий для жизни населения в значительной степени будут способствовать развитию Дальнего Востока.