Пройдет золотое время экономики Дальнего Востока

В последнее время эта фраза рефреном звучит на всех совещаниях, которые проводит полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ. На прошедшем на Сахалине заседании Совета при полпреде он вновь акцентировал внимание руководителей территорий на структуре сегодняшних инвестиций в экономику регионов.

Итоги социально-экономического развития регионов и округа за первое полугодие, которые стали основной темой Совета, пока вполне удовлетворительные, но, как с первых слов своего доклада предупредил заместитель полпреда Александр ЛЕВИНТАЛЬ, есть снижение темпов. При этом общероссийские показатели, которые еще недавно на фоне дальневосточного прорыва выглядели весьма бледно, напротив, стремительно подтягиваются. В этой связи есть повод критично посмотреть на макроэкономическое благополучие ДФО.

За первые полгода в экономику округа привлечено 250,3 млрд руб. инвестиций. Но эта, казалось бы, внушительная цифра не отражает «среднебольничную температуру», поскольку три четверти из них уже традиционно ушли на подготовку Владивостока к саммиту АТЭС. К тому же это всего 83% от аналогичного показателя прошлого года. Но даже не снижение объемов инвестиций нужно воспринимать как повод для тревоги за будущее региона, а их на первый взгляд вполне прогрессивную структуру. 70% инвестиций пришли в регион из внебюджетных источников, но при ближайшем рассмотрении это те же государственные деньги, поскольку главными инвесторами в регионе сегодня выступают государственные же ОАО «Российские железные дороги», «Транснефть», «Газпром». Либо деньги, вынутые из кошельков дальневосточников, - ведь банковские кредиты, привлеченные этими монополиями, в конечном счете оплачиваются возрастающими тарифами на их услуги.

Кстати о тарифах. До сих пор большим открытым вопросом остается цена на газ, которым будут заполняться газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, камчатский газопровод. По словам полпреда, и его тревогу поддержал приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН, она представляется слишком высокой. Эта чувствительная для региона тема пока не получила консенсуса заинтересованных сторон. Одна из них, будем думать, наиболее заинтересованная, - жители региона.

В общем, получается, что частных инвесторов, которые уже вкладываются в региональную экономику, по-прежнему можно считать по пальцам. А это, по словам Виктора Ишаева, опасно тем, что весь сегодняшний экономический рост в регионе главным образом базируется на строительстве большого количества масштабных объектов, которые в перспективе не будут производить продукцию. А регионы - лидеры по инвестициям сразу же «сдуются», как только на их территории завершатся инфраструктурные стройки.

Александр Левинталь отметил такую особенность - в этом году рост экономических показателей региона обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств. Наиболее высокие темпы роста показывают в Сахалинской области - 155,4%, Амурской области - 148,3%, Хабаровском крае - 147,1%. Казалось бы, вот она - перспективная тенденция. Однако и здесь, видимо, рано радоваться. Стремительный рост от низкой базы кризисных лет пока не подкреплен гарантией стабильности работы отрасли. Для хабаровчан, например, по словам губернатора Вячеслава ШПОРТА, по-прежнему не ясно гражданское будущее краевого судостроения. Да и по оборонному заказу работа есть пока на ближайшие год-полтора. Вообще же мощности предприятий оборонного комплекса в регионе по-прежнему загружены на 20-30%.

На поддержке местных производителей настаивал губернатор Еврейской автономной области Александр ВИННИКОВ. ОАО «Теплоозерский цементный завод» - основной налогоплательщик (27% областного бюджета) в прошлом году снизил производство на 57% и уже в этом году еще на 10%. Похоже, крупные региональные стройки обходятся главным образом чужими поставщиками.

И немного о добывающем секторе - основной экономической опоре региона. Полугодие показало существенный рост добычи свинца - в 3,5 раза, цинка - в 3,3 раза, природного и попутного газа - на 55%. Есть плюс по алмазам, углю, серебру, нефти. Но добыча одного из главных ресурсов - золота пошла на спад в регионах-лидерах - Амурской области и Чукотском автономном округе. Как говорят, явление это временное, и прошлогодние показатели по итогам года округ не снизит.

Чуть увереннее начинают чувствовать себя отрасли, наиболее пострадавшие от кризиса, - за полугодие более чем на 30% вырос грузооборот, понемногу подрастают объемы заготовки древесины, вылов водно-биологических ресурсов, начинает формироваться тенденция увеличения доли глубокой переработки этих ресурсов.

По прогнозам, озвученным Александром Левинталем, в целом по ДФО за 2010 год объем валового регионального продукта (ВРП) вырастет на 5-7% и составит 1,9 трлн рублей.