Кандидатский минимум

В Приморье пришел приказ лидера партии «Свобода и народовластие» (ПСН) Виктора ЧЕРЕПКОВА об увольнении с должности и исключении из партии, первого секретаря Владивостокского отделения Олега ВЕЛЬГОДСКОГО, которого оппозиция назвала единым кандидатом на очередных выборах в Думу Владивостока.

ПСН вообще не будет участвовать в октябрьских выборах и не намерена поддерживать кандидатов от других политических сил. Она планирует широкомасштабное участие в выборах всех уровней с весны 2011 года после перерегистрации.Ранее сообщение о выдвижении Вельгодского как единого кандидата опроверг зам. руководителя ПСН Денис ГОЛОВЧАН:

- Мы назвали Вельгодского. Но потом выяснилось, что он не намерен работать с избирателями. Ведь, баллотируясь от коммунистов, не нужно собирать подписи. А когда его спросили, зачем он идет на выборы, он ответил: «У меня есть все, и я иду только ради своей перспективы», мы поняли, что его выдвижение было ошибкой.

- Полгода назад Вельгодский вступил в партию, попытался быть в Приморье лидером. Месяц назад вышел из ПСН ради коммунистов. Словом, ситуация, которая была с Королюком, Копыловым, Бельтюковым и многими другими повторяется, - так считает Виктор Черепков.

Между тем Олег Вельгодский пока официально остается кандидатом в депутаты городской думы от оппозиции.