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Кожемяко будет объединять Дальний Восток и Забайкалье
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Амурской области, возглавил Совет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье». На этом посту он сменил ушедшего в отставку Президента Республики Якутия (Саха) Вячеслава ШТЫРОВА.
В эти дни ассоциация, объединяющая все субъекты Федерации ДФО, а также Забайкальский край и Республику Бурятия, отмечает свое 20-летие. Все эти годы общественное объединение территорий влияло на формирование региональной политики, было инициатором разработки федеральной целевой программы развития региона. Уже в этом году с участием глав краев и областей, законодательных органов власти субъектов - членов ассоциации сформирован план реализации Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.
На прошедшей неделе в рамках VI Байкальского международного экономического форума новый глава Совета ассоциации подписал ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве с Иркутской областью, которая в перспективе намерена войти в состав ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
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