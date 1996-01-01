Петр Диюк сохранил свою должность

Петр Диюк сохранил за собой пост начальника управления лесным хозяйством администрации Приморского края.

В результате служебной проверки по факту его заявлений в эфире телеканала «Россия-1» о широкомасштабном воровстве древесины в регионе, основания для увольнения чиновника установлены не были. В то же время Приморская межрайонная природоохранная прокуратура продолжает проверку по фактам, упомянутым Диюком, пишет «Коммерсант».

«В ходе проверки не установлены основания, по которым Диюк должен быть отправлен в отставку», - сообщил «Коммерсанту» анонимный чиновник администрации края. По его словам, вызвавшее общественный резонанс цитирование Диюка в эфире «России-1» «является некорректным использованием видеозаписи, скрытно сделанной в ходе частной беседы». «Диюк стал жертвой информационной атаки на управление лесным хозяйством со стороны полукриминальных структур, пострадавших в результате борьбы краевых властей с незаконными рубками леса. Они потеряли десятки миллионов долларов», - пояснил чиновник.

Напомним, что в мае на телеканале «Россия-1» вышел в эфир документальный фильм «Темный лес». Диюк, которого снимали на скрытую камеру, рассказывая о ситуации в лесном хозяйстве края, был предельно откровенен.

«Приморская межрайонная природоохранная прокуратура соответствующую проверку продолжает», - сообщила старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.