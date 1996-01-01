Осенние выборы: опять подножка

На довыборы в Думу Владивостока по 5-му одномандатному округу которые состоятся 10 октября, выдвинуты двое по классической партийной схеме: по кандидату от партии власти и объединенной оппозиции.

О таком подходе к выборам мечтают многие системные политтехнологи. Ситуация, когда «под ногами не мешается» ни третий, ни четвертый кандидат (хотя уже мешаются), на руку как самим партиям, так и избирателям. Объединившаяся весной прошлого года оппозиционная коалиция Владивостока остановила свой выбор на Олеге ВЕЛЬГОДСКОМ, как сообщается, представляющем партию «Свобода и Народовластие». Однако через пару - тройку дней грянул скандал.

Со слов заместителя Виктора ЧЕРЕПКОВА Дениса ГОЛОВЧАНА, региональное отделение партии не поддерживает данного кандидата. Но объединенная оппозиция заявила, что именно Головчан предложил кандидатуру Вельгодского.

Словом, оказалось, и оппозиция не едина, и кандидат не тот...Неделей ранее на конференции «Единой России» определен кандидат от партии власти - гендиректор ОАО «Владхлеб» Иван БОРИСОВ.