Профсоюзы возвращают свое имущество

Во Владивостоке нет более ценной загородной земли, чем курортная зона на Санаторной. На протяжении многих лет именно в этом районе строились государственные и профсоюзные санатории и дома отдыха. В конце 90-х годов на земле санаториев появились загородные дома, кафе, рестораны. Все это каким-то образом было оформлено в частную собственность, владеть которой сегодня престижно и респектабельно.

Именно такая участь постигла тогдашнюю профсоюзную собственность: санатории «Лазурный», «Амурский залив», «Садгород» и «Тихоокеанский», которую сегодня пытается вернуть законным владельцам ЗАО «Приморские курорты». Судебные тяжбы, которые ведет это общество, широко обсуждаются, обрастают слухами и досужими домыслами. Мы решили развеять все сплетни, обратившись к первоисточнику. На вопросы корреспондента «ЗР» отвечает кандидат экономических наук, генеральный директор ЗАО «Приморские курорты» Нина НЕДБАЙЛОВА:

- Нина Валерьевна, почему именно ваша организация занимается этим вопросом?

- ЗАО - подведомственная организация Федерации профсоюзов Приморского края и Федерации независимых профсоюзов России. Именно «Приморским курортам» принадлежали все эти земли и строения, которые в свое время незаконно поменяли владельцев. Сейчас мы пытаемся вернуть профсоюзам все незаконно изъятое у них имущество. Делаем это очень аккуратно, действуем строго в рамках закона. Естественно, мы сталкиваемся с активным противостоянием нынешних владельцев. При этом кто-то действует только в правовом поле, а кто-то, к сожалению, использует недостойные способы, угрожает нам травлей в СМИ, проверками силовых структур.

- Наверное, этих людей можно понять, ведь они теряют, может быть, последнее?

- Я хотела бы отметить, мы видим, что часть людей сделали определенные вложения в облагораживание земельных участков, поэтому подходим к решению возникающих спорных вопросов очень внимательно. Но надо понимать, что здесь затрагиваются интересы не частных лиц, а юридических. Они осваивали эту территорию с целью получения прибыли. Многие из них, возможно, не знали историю отчуждения этой земли у профсоюзов. Делалось это все при прежней городской администрации, которая не была заинтересована в том, чтобы люди знали всю правду об истинных владельцах земли. С одной стороны, это не освобождает их от ответственности проверять законность сделки и изучать все документы, а с другой - обязывает их пытаться достигнуть мирового соглашения с законным владельцем. И для нас проще окончить дело миром, чем даже руководствуясь решением суда, сносить постройки, здания, заборы...

Мы четко видим из документов, кто знал, какое имущество приобретает, а кто был введен в заблуждение. Многие объекты несколько раз поменяли владельцев за короткий срок. Мы стараемся учесть эти факты при определении условий мирового соглашения.

- Каким образом это все происходит?

- Решение о размере компенсации за незаконно утраченное «Приморскими курортами» имущество принимается коллегиально. Мы видим здесь два пути: либо ЗАО выкупает право собственности на строения на участке и решает, как их потом использовать, либо нынешние владельцы зданий оставляют участок за собой. В этом случае они выплачивают ЗАО отступные.

- Почему именно сейчас ЗАО занялось этими вопросами?

- На самом деле «Приморские курорты» ведут работу в этом направлении с 2006 года. Это было связано со сменой руководства Федерации профсоюзов Приморского края и новой программой стратегического развития профсоюзов Приморья. Она была принята на четвертой отчетно-выборной конференции Федерации 15 декабря 2005 года. Для профсоюзов очень важно сегодня повышать эффективность использования собственности, сохранять и защищать свои имущественные права. Все это делается для того, чтобы обеспечить профсоюзам финансовую независимость.

Как вы знаете, советские профсоюзы владели огромной собственностью. В перестроечные годы значительная ее часть была утрачена. И это, конечно, плохо для людей. Сегодня идут обратные процессы. Возвращая себе имущество, профсоюзы получают возможность тратить больше средств на уставные цели, поддерживать трудящихся в борьбе за достойные зарплаты и пенсии, достойную жизнь. Только профсоюзы сегодня занимаются оздоровлением работающего населения. Все санатории, принадлежащие членским организациям Федерации независимых профсоюзов России, принимают на лечение и отдых членов профсоюза по льготным ценам. Например, в Приморье у профсоюзов осталось всего три санатория, и только в них члены профсоюза получают скидку на лечение.

- То есть вы собираетесь продолжить работу в этом направлении?

- Конечно. Закон на нашей стороне, кто бы что ни говорил.