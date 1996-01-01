На осенних выборах будут не все

В единый день голосования 10 октября 2010 г. в Приморье пройдут выборы глав городских округов, муниципальных районов и поселений, депутатов органов местного самоуправления. В этот день борьба будет вестись в 24-х муниципальных образованиях за почти 1500 мандатов.

Председатель ЦИК Владимир ЧУРОВ назвал 2010 г. юбилейным, считается, что исполняется 20 лет с момента проведения в стране первых альтернативных демократических выборов в Советы народных депутатов. Если не заметить того, что первые выборы народных депутатов СССР состоялись не ровно двадцать лет назад, а в 1989 г. и выборы народных депутатов РСФСР были действительно в 1990-м, то с председателем ЦИК можно согласиться. Выборы в 1989 и в 1990 гг. многие считают самыми честными и самыми демократичными в истории СССР и России. Они были в основном альтернативными, конкурентными, без разнарядок при выдвижении кандидатур, правда, обеспечивали сохранение власти в руках КПСС. Словом, почти такими, какими обещают быть и предстоящие...

К осенним выборам приморские региональные отделения партий подошли по-разному. Так, председатель комитета приморского регионального отделения партии «Патриоты России» Лариса РАСПУТНАЯ на вопрос «ЗР», будет ли партия принимать какое-либо участие в выборах, ответила коротко: «Нет».

- Мы не можем себе позволить такое дорогостоящее мероприятие в условиях отсутствия финансирования от центрального аппарата партии, - ответил на аналогичный вопрос секретарь приморского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир НИКИФОРОВ. - Мы в принципе считаем, что не дело оппозиционной партии бороться за места на муниципальном или поселковом уровне: толку большого не будет. Правда, все это не означает, что «Яблоко» не будет морально и организационно поддерживать членов партии, которые примут участие в выборах в порядке самовыдвижения.

Региональное отделение партии «Правое дело» не примет консолидированного участия в осенних выборах с сожалением. Как объяснил «ЗР» ответственный секретарь регионального отделения Олег ЕЖОВ, это связано с некоторыми нерешенными вопросами в центральном аппарате партии, в частности с еще не проведенным съездом. Но не исключено, что члены «Правого дела» могут принять участие в выборах 10 октября в порядке самовыдвижения либо по спискам других партий. Если так и будет, региональное отделение обязательно гласно обратит на это внимание своих потенциальных избирателей.

Активно готовится к выборам осенью приморское отделение ЛДПР. По словам координатора регионального отделения партии Евгения ЗОТОВА, местные либеральные демократы уже провели конференцию и выдвинули 140 кандидатов и в главы, и в депутаты муниципальных округов и поселений. Партия представлена и в некоторых избирательных комиссиях, работающих на территории Приморья.

Активное участие в выборах по традиции примут коммунисты. «Как же мы можем игнорировать единый день голосования, когда в стране все больше примеров победы кандидатов-коммунистов на разного рода выборах!? - ответил вопросом на вопрос «ЗР» о готовности к осенним выборам первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ, член ЦК КПРФ Владимир ГРИШУКОВ. - Есть такие примеры и в Приморье. Коммунист Евгений БОЧАРОВ является главой городского округа Фокино, председателем думы и первым секретарем местного отделения КПРФ. Един, так сказать, в трех лицах».

Собирается выдвинуть кандидатов «куда только можно» приморское отделение партии «Справедливая Россия». Об этом «ЗР» в условиях отсутствия официального лидера регионального отделения сообщил активный член партии, депутат Думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ. По его словам, прошло уже два внутрипартийных совещания, посвященных предстоящим выборам. Конференция, которая должна согласиться (после двухлетних неопределенностей) с рекомендацией центрального бюро партии избрать на должность руководителя приморского отделения вице-мэра Константина МЕЖОНОВА, должна состояться в середине сентября. Времени на оргподготовку к выборам останется уже мало, но агитационную кампанию от имени полноценного отделения с официально избранным лидером (Бог даст - так и будет) провести успеть можно.

- Поставлена задача участия кандидатов от партии на всех округах и стопроцентной победы, - сказал секретарь регионального политсовета «Единой России» Игорь КОРОЛЕВ. - Сейчас проходят внутрипартийные рейтинговые голосования. В этом году около ста общественных организаций края подписали с политсоветом договор о солидарных действиях. Мы впервые такой союз практикуем, и, если среди членов этих организаций будут достойные кандидаты, пусть и не члены партии, мы их готовы поддержать.