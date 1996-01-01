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Градообразующим предприятиям предлагают потесниться

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В первоначальный вариант модернизации, начатой администрацией Дальнегорского городского округа более полугода назад, вошло более 100 проектов по диверсификации градообразующих предприятий, созданию новых производств в малом и среднем бизнесе, и созданию условий для комфортного проживания, в частности, проведения ремонта жилья.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что меньше чем за год удалось добиться начала реализации двух направлений плана: развития малого и среднего бизнеса и ремонта жилья. Некоторые предложения дальнегорских предпринимателей, вошедшие в план модернизации, получили одобрение на уровне Правительства РФ. Это предложения о создании рыборазводного хозяйства, переработке «хвостов» краснореченской обогатительной фабрики, строительстве животноводческих комплексов, туристического дайвинг-центра и еще ряда проектов. Их реализация позволит увеличить занятость населения, добавятся поступления от налогов в местный бюджет, а значит, снизится зависимость Дальнегорска от экономической ситуации на крупнейших градообразующих предприятиях округа.

По словам главы городского округа Георгия КРУТИКОВА, предприниматели могут рассчитывать на получение до 9 видов государственной поддержки один раз в год. Причем количество видов не ограничено, то есть каждый может получить субсидирование по всем видам. Суммы весьма солидные, например, только компенсация затрат на техническое подключение к электрическим сетям может достигать 300 тыс. руб., а компенсация первого лизингового взноса - до 500 тыс. руб. Всего в поддержку дальнегорского предпринимательства планируется вложить более 60 млн руб. из бюджетов РФ, Приморского края и Дальнегорского городского округа.

План модернизации Дальнегорска рассчитан до 2015 года и предполагает ежегодные финансовые вливания в субъекты предпринимательства, так что добросовестно работающие бизнесмены могут рассчитывать на неоднократную помощь государства.

Досье

Порядок предоставления субсидий предпринимательству в 2010 году был утвержден постановлением № 623-па главы Дальнегорского городского округа. Текст с приложениями можно найти на официальном сайте Приморского края primorsky.ru или на дальнегорских сайтах dalnegorsk.ru и dalas.ru.
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