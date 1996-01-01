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Наблюдая за проходящими с думой об остающихся
В Хабаровском крае до конца 2010 г. будет разработан проект нового регионального закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности». Кроме того, в крае приступают к разработке долгосрочной целевой программы «Стимулирование повышения инвестиционной привлекательности на 2012-2015 годы».
Системные меры призваны радикально улучшить условия для осуществления инвестиционных проектов, увеличив тем самым объемы привлекаемых в регион инвестиций. И хотя по итогам 6 месяцев 2010 г. инвестиции в основной капитал в Хабаровском крае превысило 45 млрд рублей, что в 1,5 раза выше аналогичных показателей прошлого года, региональное правительство не может быть довольно. Дело в том, что львиная доля этих средств - вложения «Газпрома» и «Транснефти» в трубопроводы, проходящие по территории края. В крае реализуется несколько крупных проектов, а еще ряд проектов на подходе к стадии начала строительных работ, количество инвестиционных предложений все же не позволяет произвести общее обновление экономики.
По мнению заместителя председателя правительства, министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктора КАЛАШНИКОВА, основными факторами остановки инвесторов на стадии проявления интереса служат довольно высокие региональные риски, связанные с недостаточной проработанностью предлагаемых проектов, отсутствием готовых площадок для реализации инвестпроектов, отсталостью региональной законодательной и нормативной базы, отсутствием механизмов сопровождения проектов, недостаточными мерами формирования и продвижения имиджа территории.
Сегодня разрешительные процедуры при начале реализации инвестиционного проекта в Хабаровском крае длятся от 2,5 до 4,5 лет, что немногим меньше средних сроков окупаемости проектов. Процессы согласования вообще являются одними из самых сложноуправляемых. Приходя в регион, инвестор должен получить землю под строительство. А по данным другого зампреда краевого правительства - министра имущественных отношений Сергея ЧИХАНАЦКОГО, если в его ведомстве не найдется уже подготовленного для инвестора участка, процедура оформления может занять до 1,5 лет. А может и еще затянуться, если бумага нечаянно зависнет в какой-нибудь инстанции вне минимущества. Затем надо получать согласование проекта, потом разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию, договориться о подключении к инженерным сетям.
Инвестиционная привлекательность строительства повышается при подводе к участку инженерных коммуникаций. Между тем сейчас полностью подготовлены только 2 площадки для комплексной жилищной застройки в Хабаровске. На уровне документации готовы еще 44 участка.
Немаловажной является и заинтересованность чиновников в успехе проекта. Не все знают, что компания «Соллерс», организовавшая сборочное автомобильное производство во Владивостоке, изначально проявляла интерес к созданию предприятия в Хабаровском крае, но столкнулась с отсутствием достойного предложения со стороны регионального правительства.Тем не менее компания и после начала выпуска продукции во Владивостоке не утратила интереса к работе в Хабаровске, где рассматривает возможность создания филиала.
На минувшей неделе губернатор Вячеслав ШПОРТ и основные министры правительства Хабаровского края обсудили подготовленный минэкономики план мероприятий по совершенствованию инвестиционного процесса на территории, который включает в себя и принятие закона, и подготовку программы, и ускорение согласительных процедур, и создание подготовленных площадок, чтобы активизировать инвестиционный процесс.
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