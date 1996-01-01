Нашему министерству отведена роль лидера

Республика Саха (Якутия) – самый большой по площади субъект Федерации. Обмерить необъятные, часто труднодоступные пространства, внести полную ясность в вопрос принадлежности земли, помочь муниципальным образованиям, предприятиям и населению оформить права собственности – непростые задачи, которые министерство имущественных отношений республики последовательно решает на протяжении последних лет. Актуальность закрепления прав собственности на земельные участки в последние годы здесь особенно возросла, ведь в республике развернуто большое строительство – ВСТО, железная дорога, заложены основы для реализации других крупномасштабных проектов.

Действуя в рамках федерального законодательства, здесь сформировали собственную региональную законодательную базу, которая делает более доступными для понимания и простыми для применения в реальной жизни положения Земельного кодекса РФ и многочисленных подзаконных актов.

О системе в земельных отношениях, формировании цивилизованного рынка земли в республике "ДК" беседовал с министром имущественных отношений Виктором ЕФИМОВЫМ.

– Виктор Петрович, урегулирование земельных отношений в России продолжается десяток лет. Какие вопросы уже решены в республике?

– В вопросах распоряжения землей эффективный результат могут дать только комплексный и системный подход, совместная работа республиканских органов власти, муниципальных образований, менеджмента компаний, предпринимателей, жителей Якутии. Можно сказать, что нашему министерству здесь отведена роль лидера в плане упорядочения земельного законодательства, вовлечения земельных участков в гражданский оборот.

Задачи обширные, и все они нашли отражение в Концепции государственной земельной политики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, утвержденной в 2008 году Указом Президента Республики Саха (Якутия).

Однако системная работа в этом направлении началась значительно раньше. В соответствии с требованиями землеустройства в 2008 г. министерством завершена многолетняя работа по определению координат поворотных точек административных границ республики и муниципальных образований. В настоящее время из 6 пограничных субъектов РФ координаты поворотных точек не согласованы только с Красноярским краем. Эту работу завершим в 2010 году. Таким образом, будет решена одна из принципиальных задач землеустройства – определение координат границ территорий, на которые распространяются соответствующие административные полномочия как Республики Саха (Якутия), так и муниципальных образований.

В декабре 2008 года в закон Республики Саха (Якутия) "Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)" внесены все технические дополнения, уточняющие координаты границ муниципальных образований.

Работа по регистрации права собственности республики на земельные участки ведется с 2006 года, но надо отметить, что в период действия Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" республикой не было зарегистрировано в собственность ни одного участка. Ситуация изменилась только после упрощения процедуры регистрации. В целом после упрощения процедуры разграничения государственной собственности на землю зарегистрировано 6018 земельных участков площадью 2 862 556,68 га.

В республике действует целевая программа "Развитие системы государственного и муниципального учета объектов недвижимости в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы". За 2 года действия программы сформированы и зарегистрированы права республики на 262 земельных участка, а также на земельные участки под групповым водоводом, в этом году будут сформированы и зарегистрированы права еще на 66 земельных участков.

Аналогичные работы мы проводим и по формированию собственности муниципальных образований, так, в 2008-2009 годы сформированы и зарегистрированы права на 969 земельных участка и на земельные участки под 69 автомобильными дорогами. В 2010 году планируется регистрация прав еще на 229 земельных участков.

Учет прав собственности осуществляется с помощью системы "Прогноз". К концу 2010 года министерством планируется завершение разработки подсистем "Регистрация изменений правового состояния объектов государственной собственности", "Администрирование поступлений неналоговых доходов от управления государственным имуществом" и аналитической подсистемы. Стоит задача внедрить автоматизированные системы учета во всех муниципальных образованиях. Это важно, поскольку земля – один из основных источников доходов местного самоуправления, а автоматизация позволяет более точно прогнозировать доходную часть местных бюджетов.

С 2006 года поступление земельного налога в республике стабильно растет. Надеемся, что плановая работа по формированию собственности, ее учету, учету плательщиков земельного налога и арендной платы, мониторингу использования земель окажется эффективной и доходы бюджетов всех уровней будут увеличиваться.

– Если говорить о законодательном обеспечении процесса, то для обычного человека, предпринимателя разобраться во всех его тонкостях дело весьма сложное. Для Якутии, которая расположилась на огромной территории, этот вопрос особенно актуальный. Насколько вам удалось справиться с этой проблемой?

– Формирующееся федеральное земельное законодательство не всегда учитывает особенности регионов России, изменения объективных обстоятельств и т.д., в результате в него постоянно вносятся изменения. Приходится подстраивать и региональное законодательство. К примеру, с момента введения в 2001 году в действие Земельного кодекса РФ в него было внесено порядка 40 изменений и дополнений. Десятки дополнений внесены и в федеральные законы, регулирующие земельные отношения. Практически каждое влекло за собой изменения в правоприменительной практике. Разобраться в этом сложно даже специалистам, а что говорить о конкретных субъектах земельного права, гражданах.

С 2003 года в республике было принято несколько отдельных законодательных актов, регулирующих ту или иную сферу земельных отношений. Но жизнь показывала, что разрозненность норм земельного законодательства сильно тормозит процесс оформления прав на землю, поэтому в 2007 году все региональные акты были объединены в два закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Саха (Якутия)", где собраны нормы ранее действовавших восьми законов в сфере оборота сельхозземель, и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Саха (Якутия) в области земельных отношений". Следующий шаг – принятие республиканского кодекса "О земле". С его принятием утратят силу семь законов республики.

Мы изучили опыт других субъектов Федерации, при разработке и согласовании проекта в Правительстве РС(Я) различные министерства и ведомства высказали более 50 предложений. Мы провели обсуждение проекта и, думаю, смогли максимально учесть интересы самых разных участников земельных отношений. Проект прошел первое чтение в Государственном собрании (Ил Тумэн) республики. Осенью состоится второе чтение. Мы ждем новый закон и уверены, что он поможет существенно упростить работу по формированию в республике цивилизованного рынка земли, сделает процесс оформления земельных прав более понятным и доступным.

Чтобы помочь тем, кто озаботился оформлением земельной собственности, министерство имущественных отношений выпустило практическое пособие "Развитие земельных отношений на территории Республики Саха (Якутия) на современном этапе". Отдельной брошюрой вышли практические рекомендации по вопросам освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек, принудительного прекращения прав на земельные участки в связи с их использованием не по целевому назначению. С этими документами могут работать только специалисты, любой человек сможет найти в них ответы на свои вопросы.

– Другая проблема – значительные затраты, которые необходимо понести муниципальным образованиям, частным лицам для подготовки необходимых документов для оформления прав собственности. Для отдаленных территорий, сельскохозяйственных предприятий, которые располагают обширными земельными угодьями, это особенно неподъемно.

– Как я уже говорил, в республике действует целевая программа "Развитие системы государственного и муниципального учета объектов недвижимости в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы", в которой предусмотрено финансирование кадастровых работ за счет республиканского бюджета. Чтобы стимулировать процесс формирования собственности на земли сельскохозяйственного назначения, поддержать сельскохозяйственных товаропроизводителей, мелких и средних предпринимателей в этой сфере, в 2009 году проведены кадастровые работы (межевание) на сельскохозяйственных угодьях предприятий и крестьянских хозяйств в 6 муниципальных образованиях После завершения работ им переданы 3 156 кадастровых паспорта на земельные участки 1 289 сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств. Им также будут переданы электронные карты территорий с ключами к программному обеспечению "Панорама". На базе ОАО "Сахагипрозем" проведены обучающие семинары, теперь специалисты муниципальных образований сами могут оперативно работать с электронными картами.

Работа продолжается и в этом году и, надеемся, будет продолжена в 2011 году.

– На ваш взгляд, сформировался ли в республике рынок земли? Она стала полноценным активом?

– Полагаю, пока рано говорить о формировании полноценного рынка. Это очень большой и емкий процесс, включающий в себя множество факторов, – от наличия собственников земельных участков до ликвидности самих земельных участков. Существенную роль здесь играет и менталитет нашего населения. Пока оно не привыкло к тому, что у земли, кроме государства, есть еще и другие собственники. И процесс формирования нового взгляда на собственников земельных участков еще только начинается. Нередко поднимается вопрос о том, как изъять неиспользуемые собственником земли, люди полагают, что сдача собственником ее в аренду каким-то образом нарушает или ущемляет их права.

Досье Территория Республики Саха (Якутия) составляет 308,35 млн гектар, на которой проживают всего лишь 949,8 тыс. человек, из них 328,1 тыс. – сельское население (34,5%).При этом 81,4% территории – это лесной и водный фонд, не облагающийся земельным налогом.

Чтобы полноценно использовать природные ресурсы в рамках уже упомянутой мной целевой программы, с 2009 года действует подпрограмма "Обеспечение рационального использования территорий поселений Республики Саха (Якутия) (2009-2011 годы)". Ее основная задача – проведение работ по созданию схем рационального использования земель поселений и кадастровых работ на земельных участках сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств для последующей регистрации соответствующих прав на земельные участки.

В результате земельные участки сельскохозяйственных угодий приобретают полноценных хозяев в лице сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и выступают как источник доходов населения, реальный актив, который можно вносить в качестве залога, доли, а также источник доходов муниципального бюджета, в виде поступлений земельного налога.

Также мы ожидаем и другой эффект, при наличии у муниципальных образований электронных ключей, станет намного проще оформление земельных участков граждан, которые прилегают к уже оформленным земельным участкам.

Одним из показателей формирования рынка станет увеличение объемов залога земельных участков в кредитных организациях. Министерство совместно с якутским филиалом "Россельхозбанка" в порядке пилотного проекта планирует организовать кредитование крестьянских хозяйств под залог земельных участков, права на которые были оформлены в рамках региональной целевой программы.

Надеемся, что со временем сложится положительная практика и в арендных отношениях, и в вопросах залога земельных участков, только прежде нашему населению необходимо показать перспективы использования земли, как весомого актива. Правительство республики, наше министерство на практике планируют показать эти возможности.