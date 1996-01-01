Встроиться в АТР

Российская нефть cорта "ВСТО" может со временем потеснить на рынках АТР ближневосточную. ДВФО имеет все возможности стать чем-то вроде московского РУДН (Российского университета дружбы народов) для Тихоокеанского региона. Центр международного сотрудничества в АТР – Владивосток в не таком уж далеком будущем станет полуторамиллионным городом.

Все эти планы, озвученные участниками IV Тихоокеанского экономического конгресса, прошедшего во Владивостоке, воспринимаются как вполне реальные. Важно лишь не бояться ставить высокие цели, приподнимаясь над сиюминутной обыденностью. Только так можно поспеть за набирающим скорость поездом под названием "экономика АТР".

Тихоокеанский вектор

Показательно, что сразу два значимых для Дальневосточного региона события – совещание с губернаторами ДФО, которое провел в Хабаровске Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, и IV Тихоокеанский экономический конгресс – были посвящены встраиванию России в Азиатско-Тихоокеанский регион и тихоокеанскому вектору развития страны. Это свидетельствует о том, что организаторы форума, загодя формируя его повестку дня, попали в точку.

Впрочем, иначе и быть не могло. "Сегодня финансово-инвестиционные потоки смещаются в страны АТР, в которых в ближайшее время будет производиться не менее половины мирового валового продукта", – сказал министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН, приветствуя участников конгресса от имени Правительства РФ. В этой связи очень важно, какое место здесь займет набирающая мощь Россия. "Таким образом, в условиях глобализации и высокой динамики геополитических и социальных процессов конечно же Дальний Восток Российской Федерации становится стратегически важным регионом страны", – подчеркнул министр.

Эта же мысль прозвучала и в выступлении губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА, который подчеркнул также, что в эпоху глобализации, когда экономики переходят все государственные границы, искать ответы вызовам XXI века нужно сообща. Дискуссионной площадкой по поиску таких ответов и стал уже традиционный IV Тихоокеанский экономический конгресс.

В рамках конгресса состоялись панельные дискуссии: "Дальний Восток – транзитный узел в Азиатско-Тихоокеанском регионе", "Дальневосточный федеральный университет. Перспективы центров высоких технологий на Дальнем Востоке", "Финансовые аспекты: инфраструктура – инвестиции – инновации", "Владивосток 2012: дивиденды от государственных инвестиций". Во второй день работы конгресса состоялось пленарное заседание "Россия – тихоокеанский вектор развития".

Досье В работе IV Тихоокеанского экономического конгресса приняли участие более 400 человек – представители власти, науки, деловых кругов из России, КНР, Японии, Республики Корея и других стран. В числе участников заместитель министра юстиции РФ Алу АЛХАНОВ, заместитель министра энергетики РФ Андрей ШИШКИН, губернатор префектуры Тоттори Хираи СИНДЗИ, сенаторы Вячеслав ФЕТИСОВ, Владимир ПЕХТИН и Владимир КИКОТЬ, научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук СЮЙ ВЭНЬХУН. Российский и зарубежный бизнес представляли руководители и топ-менеджеры УСК МОСТ, ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", САО "СОГАЗ", ЗАО "Страховое общество "Гефест", "УСК МОСТ", банка "Джулиус Бэр энд Ко.Лтд", Международной финансовой корпорации, НК "Роснефть" и других компаний.

Логистический козырь

Федеральный взгляд на проблемы встраивания Дальнего Востока России в АТР представил Игорь Левитин, который, естественно, остановился главным образом на развитии транспортной инфраструктуры и рынка логистических услуг, обеспечении региона взаимосвязанными транспортно-логистическими технологиями. Подчеркнув, что здесь происходят беспрецедентные по масштабам интеграционные процессы и Россия является их участником, хотя многое в этом плане еще предстоит сделать. С одной стороны, в части увеличения пропускной способности железных дорог и дальневосточных портов, с другой – в законодательной плоскости. Остро стоит проблема приведения к единым стандартам нормативно-правовой базы РФ и ее ближайших соседей. Иногда, по словам Левитина, очень сложно отправить груз из Японии, Кореи или Китая в Европу транзитом через РФ. Несовершенна и тарифная политика, которая, по мнению министра, требует корректировки. Например, в части субсидирования транспортной составляющей на грузы экспортного назначения, следующие в АТР через порты Дальнего Востока. По словам министра, такая практика субсидирования перевозки автомобилей на Дальний Восток и собранных здесь – на запад себя оправдала и может быть распространена, например, на зерно, идущее на экспорт.

Вообще, участники пленарного заседания уделили этому вопросу особое внимание, объявив зерно главным новым ресурсным потенциалом России. И, как заметил профессор Московской школы экономики МГУ им. Ломоносова Вдимир КВИНТ, создание соответствующей транспортно-логистической инфраструктуры "позволит нам сделать невозможное и стать главным лидером в экспорте зерна в АТР".

"Отсутствие портовых мощностей порождает монополизм и завышенную стоимость услуг здесь, на Дальнем Востоке", – подчеркнул Игорь Левитин. Эту мысль продолжил генеральный секретарь международной ассоциации "Координационный совет по Транссибирским перевозкам" Геннадий БЕССОНОВ, который сравнил издержки на контейнерные перевозки у нас и за рубежом.

Сумма затрат на обработку одного двадцатифутового контейнера (таможенные, стивидорские издержки) в российских портах составляет $270, и на эти процедуры уходит от 7 до 14 суток. Норма оформления в портах Европы – 12 часов, и обходится это судовладельцу в 35 евро. В порту Шанхая, по информации г-на Бессонова, эти же издержки составят $50-70, а временные затраты – до двух суток. Поэтому все попытки завернуть международный транзитный грузопоток на Транссиб не очень результативны. И очередной скоростной поезд с Дальнего Востока на Европу оказывается единичным фактом.

Хотя иностранные партнеры проявляют к данной теме большой интерес. Его выразил перед участниками конгресса губернатор японской префектуры Тоттори Синдзи ХИРАИ. Но, как заметил господин губернатор, соединить в единый транспортный коридор пущенную ровно год назад паромную линию Сакаиминато (Япония) – Донгхэ (Республика Корея) – Владивосток с Транссибом в полной мере пока не удается.

"Мы понимаем эти проблемы и поэтому приглашаем компании принять участие в развитии портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке", – сказал Игорь Левитин.

Министр порадовал собравшихся сообщением, что в 2010 году, практически через 100 лет после открытия Транссиба, будет завершена автомобильная дорога, соединяющая Дальний Восток с европейской частью России, в твердом покрытии. Среди ближайших планов в транспортной отрасли – развитие кроссполярных перевозок и возрождение Северного морского пути, модернизация крупнейших аэропортов региона, увеличение мощности железных дорог. Идет работа над новой концепцией развития порта Восточный и станции Находка Восточная.

Губернатор Приморья заметил, что вновь и вновь встает вопрос о создании в порту Восточный особой экономической зоны, которая, по его мнению, в ближайшие годы может существенно поменять всю логистическую цепочку. "Очень многие страны хотят открыть здесь производства, но для этого необходимы льготные условия", – сказал губернатор.

Океан – для здоровья Среди других планов, которые выведут взаимоотношения Приморья со странами АТР на новый уровень, – развитие нефтеперерабатывающего центра (в крае планируется создание пяти предприятий нефте- и газохимии), строительство двух крупнейших судостроительных верфей, обновление рыбоперерабатывающей отрасли (по словам губернатора, разрабатываются беспрецедентные по масштабам меры ее поддержки), создание технопарка и мощного научно-инновационного кластера на базе Дальневосточного федерального университета. Глобальная задача, которая ставится перед учеными, – продление человеческой жизни при помощи ресурсов Мирового океана. Выступившая на дискуссии, посвященной приморской столице, начальник управления экономики и развития предпринимательства мэрии Евгения МАЙОРОВА сказала, что главная цель стратегии развития Владивостока – создание на Востоке России современного европейского города, что должно привлекать сюда наших азиатских соседей. Столичные эксперты согласились с тем, что в развитии Владивостока нужно разворачиваться в сторону наших соседей по региону, стараясь заинтересовать их своими планами и привлекая их инвестиции, но, увлекаясь мегапроектами, стоит подумать, как население может быть вовлечено в подготовку к саммиту АТЭС-2012 с небольшими бизнесами. То есть смотреть на госинвестиции как на платформу, на которой нужно строить эффективную экономику города на будущее. Судя по выступлениям участников конгресса, ближайшим тихоокеанским соседям придется учитывать и тот факт, что Россия намерена поставлять на их рынки не только сырье – нефть, уголь, рыбу, но и продукцию их переработки. Как подчеркнул Сергей Дарькин, это один из ответов региона на современные вызовы. Словом, Тихоокеанский экономический конгресс стал эффективной площадкой для обсуждения стратегических вопросов сотрудничества с АТР. Интересно, что во многих выступлениях и кулуарных обсуждениях звучала мысль о необходимости заглянуть дальше, чем судьбоносный для Приморья 2012 год, о потребности в новых неординарных предложениях, в том числе и от региональной элиты, о расширении планов в более амбициозную сторону.