Заработать на внешних связях

В июле 2010 года, открывая совещание в Хабаровске, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал представителей федеральных и региональных властей активизировать сотрудничество со странами АТР и "начинать зарабатывать на внешних связях". "ДК" решил внимательней посмотреть на то, с какой отправной точки будут расти внешнеторговые обороты и иностранные вложения в дальневосточную экономику.

Нефть в торговом авангарде

По данным межрегиональной ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", в 2009 году внешнеторговый оборот входящих в организацию территорий (помимо субъектов Федерации ДФО это еще Забайкальский край и Республика Бурятия) составил $18 431 млн, что на 24% ниже уровня 2008 года. При этом наибольшими темпами сокращался импорт товаров – на 41%. (Диаграмма 1.)

В 2009 году ведущим партнером, владеющим 28% торгового оборота с восточными регионами РФ, стал Китай, увеличивший свою долю на 4%. Пальму первенства он перехватил у Японии и Республики Корея, которые снизили свои доли на 8% и 7 % соответственно. (Диаграмма 2.)

Традиционно ведущие позиции по стоимости оборота с зарубежными странами занимает Сахалин – $8 599 млн. Этот регион ощутил кризисное падение зарубежных рынков, что повлекло в минувшем году 13-процентное снижение экспорта. Другие лидеры ВЭД в регионе показали куда большее падение стоимости оборота. Так, Приморский край, с общим итогом $4 155 млн, потерял практически 40% . Здесь спад был продиктован снижением в 2 раза закупок импортной продукции. Хабаровский край наторговал в 2009 году на $1 650 млн, сократив на 46% оборот экспорта и импорта. Республика Саха (Якутия) также почти равномерно снизила экспорт и импорт, доведя оборот до $1557 млн, что на 35% ниже уровня 2008 года.

Общая стоимость экспорта восточных территорий России в 2009 году составила $12 863 млн, снизившись на 12% в сравнении с 2008 годом.

Крупнейшими потребителями дальневосточного экспорта в 2009 году были Республика Корея, с долей в 29%, Япония – 28%, Китай – 22% и Бельгия – 7%. Львиная доля поставок в Южную Корею (73%) – нефть и нефтепродукты. Они же занимают 68% стоимости экспорта в Японию. А вот экспортные поставки в КНР, которые в 2009 году выросли в 1,5 раза, отличаются большим ассортиментом сырьевых товаров: 28% – нефть и нефтепродукты, 26% – рыба мороженая, 29% – необработанные лесоматериалы. Бельгия получала с российского Дальнего Востока драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них.

В сравнении с экспортом, стоимость импорта в минувшем году сократилась более существенно – в 1,7 раза, упав до $5 568 млн. Безоговорочное лидерство по поставкам продукции в восточные районы России принадлежит Китаю – $2 368 млн, 42% от всего импорта, со снижением к 2008 году в 1,5 раза. Ведущими статьями являются поставки обуви, машин и оборудования. Практически не закупающие на Дальнем Востоке никаких товаров США держат, тем не менее, с долей в 13% второе место в импорте, нарастив оборот до $711 млн, или на 4% к 2008 году. Импорт США наполнен мясом свиней и кур, насосами и двигателями. Больше всех сократила свои поставки в 2009 году Япония – в 5,5 раза, что объясняется изменением правил ввоза в Россию подержанных автомобилей.

Тем не менее ввоз легковых машин остался ведущей строкой японского импорта, заметными были поставки запасных частей и оборудования. Всего японский импорт в минувшем году упал до $488 млн. До $444 млн (в 1,6 раза) снизился и импорт товаров из Республики Корея.

Заместитель генерального директора межрегиональной ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" Анатолий БУРЫЙ отметил в разговоре с корреспондентом "ДК", что сокращение внешнеторгового оборота на восточных территориях РФ в 2009 году произошло впервые за 7 лет стабильного роста. И причины снижения не всегда кроются в явлениях мирового финансового кризиса. Как мы уже говорили, существенное влияние на импорт оказало известное дальневосточным автолюбителям постановление Правительства РФ №903 от 05.12.2008 "О внесении изменений в таможенный тариф РФ в отношении некоторых транспортных средств". Снижению экспорта немало поспособствовало постановление Правительства РФ №75 от 05.12.07 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 23.12.2006 года №795 в отношении отдельных видов лесоматериалов". И хотя повышение пошлин на лес в 2009 году вводить все-таки не стали, вернуть потерянные рынки, особенно японский, дальневосточные лесопромышленники не смогли. Также на снижение объемов экспорта повлиял приказ ФТС России от 02.12.2008 "О местах декларирования отдельных видов товаров", в соответствии с которым дальневосточные экспортеры лома черных металлов стали проходить таможенное оформление только в одном морском порту – города Петропавловска-Камчатского.

Интересы иностранных инвесторов

В 2009 году в экономику Дальнего Востока и Забайкалья вложено $8,5 млрд иностранных инвестиций, что на 4% ниже уровня 2008 года. Львиная доля – 75%, или $6 446 млн, – была направлена в топливную промышленность. После нефти, газа и угля деньги из-за рубежа шли к полезным ископаемым, на добычу которых потрачено $1,5 млрд, или 18%. И только 1% средств, $105 млн, поступил в обрабатывающие производства.

Лидером в привлечении иностранных инвестиций в 2009 году стала Сахалинская область, в нефтегазовый сектор которой было направлено $5,8 млрд – 67% всех зарубежных инвестиций Востока России. Несмотря на кризис, в минувшем году росла привлекательность вложений в ресурсы Республики Саха (Якутия), куда направлено 13% от общего объема зарубежных денег ($1,1 млрд), что на 68% выше показателей 2008 года. Еще больше – в 2,7 раза – вырос уровень вложений в Чукотский автономный округ, составив $933 млн, или 11% от общих объемов.

Зато в Хабаровском крае 68% от всех пришедших в регион иностранных инвестиций были направлены в обрабатывающие производства. И хотя общий объем вложений – $244 млн – не очень впечатляет даже на фоне Чукотки, сам факт выбора приоритетов говорит о желательной для властей региона тенденции. Почти все $212 млн, поступивших в Амурскую область, были направлены на развитие проектов горнодобывающей промышленности. Меньше всех из дальневосточных территорий получил в 2009 году Приморский край – $81 млн, что в 10 раз ниже уровня 2008 года.

Крупнейшим инвестором в 2009 году стала Япония, в 4 раза увеличившая свои вложения в экономику Дальнего Востока, доведя их до $2,6 млрд, или 30% от всех инвестиций, пришедших в восточные регионы страны. Большая часть японских денег досталась нефтегазовым проектам Сахалина. На втором месте с долей 22% в 2009 году оказались Нидерланды, также вложившие $1,9 млрд в сахалинские проекты, что на 60% ниже уровня 2008 года. Активно инвестировал Кипр, чьи деньги, вероятно, можно лишь отчасти назвать иностранными. Тем не менее небольшой средиземноморский остров вложил $341 млн в горнодобывающую промышленность Якутии, $165 млн в топливную промышленность Сахалина, $163 млн в проекты на территории Чукотки. Еще в Чукотский округ $720 млн направила Великобритания. Багамские острова проявили интерес к сахалинским проектам, инвестировав $593 млн. Туда же вложила $395 млн Индия, что составляет 5% от общей суммы инвестиций. А вот Китай, лидирующий во внешнеторговом обороте с дальневосточными российскими территориями, почти ничего не вложил в проекты на Востоке РФ, ограничившись инвестиционной долей в 1%. Впрочем, он оказался не одинок – США и Республика Корея приняли ровно такое же участие (Диаграмма 3.)

Эксперты ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" среди факторов, сдерживающих привлечение иностранных инвестиций в восточные территории страны, выделяют неразвитость инфраструктуры и отсутствие программ сотрудничества с Японией и Республикой Корея. Пока существует только программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 2009 – 2018 годы, в которой обозначен круг проектов, планируемых к реализации на приграничных территориях двух стран. Программа была утверждена только в 2009 году и обещает оказать влияние на объемы китайских инвестиций в ближайшие годы.

Изменится ли сырьевая направленность нашей специализации, как об этом говорит президент страны, или мы вместе с соседями будем и дальше развивать себя в качестве ресурсной кладовки мирового региона – покажет будущая статистика.