www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

На Чукотку доставлена первая партия спецоборудования для морских зверобоев

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В морской порт Провидения прибыла первая партия спецоборудования, включающая в себя производственно-бытовые модули, моторные лодки, снегоходы "Буран", спасательное имущество, а также другой инвентарь, необходимый для добычи морзверя (китов, моржей, тюленей и т.д.)

Как сообщил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО Евгений МАРОЧКИН, полученное имущество предназначено для общин морских зверобоев провиденских сел Новое Чаплино, Сиреники, Нунлигран, Энмелен и Янракыннот.

Доставленные в округ модули являются компактными производственными базами для морзверобойных бригад. В состав каждого из них входит три блока: административный, оснащенный местом для хранения оружия и боеприпасов, радиостанцией, телефоном и компьютерной техникой; технический, укомплектованный генератором электроэнергии, сварочным аппаратом, сверлильным, заточным станками и другими инструментами; бытовой, где располагаются места отдыха и питания для работников бригад.

Во Владивостоке ожидают отправки на Чукотку аналогичные производственные модули, предназначенные для общин морских зверобоев еще двух муниципальных районов Чукотки. В Иультинском районе имущество будет распределено между морскими охотниками сел Нутепельмен, Ванкарем и Уэлькаль. В Чукотском районе оборудование получат общины сел Лаврентия, Лорино, Инчоун, Уэлен, Энурмино и Нешкан.

Всего на Чукотку в навигацию 2010 года планируется доставить 14 производственно-бытовых модулей, к каждому из которых будет приложено по два снегохода и от двух до шести моторных лодок в зависимости от числа бригад в том или ином населенном пункте. Обеспечение общин морских зверобоев Чукотки необходимым оружием, боеприпасами, ГСМ, специальным снаряжением и техникой осуществляется в рамках региональной целевой программы "Государственная поддержка морского зверобойного промысла Чукотского автономного округа на 2009-2012 годы" с общим объемом финансирования 312,4 млн руб. за счет средств регионального и федерального бюджетов.

В Чукотском АО осуществляют деятельность 36 морзверобойных бригад, где трудятся около 300 коренных жителей. В 2009 г. морские охотники произвели более 2 400 т продукции, предназначенной в основном для внутреннего потребления в национальных селах. Добыча морских млекопитающих сегодня не является рентабельной и призвана обеспечить осуществление традиционной хозяйственной деятельности и сохранение социально-экономической и культурной самобытности коренных малочисленных народов Чукотки.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru