На Чукотку доставлена первая партия спецоборудования для морских зверобоев

В морской порт Провидения прибыла первая партия спецоборудования, включающая в себя производственно-бытовые модули, моторные лодки, снегоходы "Буран", спасательное имущество, а также другой инвентарь, необходимый для добычи морзверя (китов, моржей, тюленей и т.д.)

Как сообщил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО Евгений МАРОЧКИН, полученное имущество предназначено для общин морских зверобоев провиденских сел Новое Чаплино, Сиреники, Нунлигран, Энмелен и Янракыннот.

Доставленные в округ модули являются компактными производственными базами для морзверобойных бригад. В состав каждого из них входит три блока: административный, оснащенный местом для хранения оружия и боеприпасов, радиостанцией, телефоном и компьютерной техникой; технический, укомплектованный генератором электроэнергии, сварочным аппаратом, сверлильным, заточным станками и другими инструментами; бытовой, где располагаются места отдыха и питания для работников бригад.

Во Владивостоке ожидают отправки на Чукотку аналогичные производственные модули, предназначенные для общин морских зверобоев еще двух муниципальных районов Чукотки. В Иультинском районе имущество будет распределено между морскими охотниками сел Нутепельмен, Ванкарем и Уэлькаль. В Чукотском районе оборудование получат общины сел Лаврентия, Лорино, Инчоун, Уэлен, Энурмино и Нешкан.

Всего на Чукотку в навигацию 2010 года планируется доставить 14 производственно-бытовых модулей, к каждому из которых будет приложено по два снегохода и от двух до шести моторных лодок в зависимости от числа бригад в том или ином населенном пункте. Обеспечение общин морских зверобоев Чукотки необходимым оружием, боеприпасами, ГСМ, специальным снаряжением и техникой осуществляется в рамках региональной целевой программы "Государственная поддержка морского зверобойного промысла Чукотского автономного округа на 2009-2012 годы" с общим объемом финансирования 312,4 млн руб. за счет средств регионального и федерального бюджетов.

В Чукотском АО осуществляют деятельность 36 морзверобойных бригад, где трудятся около 300 коренных жителей. В 2009 г. морские охотники произвели более 2 400 т продукции, предназначенной в основном для внутреннего потребления в национальных селах. Добыча морских млекопитающих сегодня не является рентабельной и призвана обеспечить осуществление традиционной хозяйственной деятельности и сохранение социально-экономической и культурной самобытности коренных малочисленных народов Чукотки.