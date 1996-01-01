Агентство займется сбережением ресурсов

В Якутии будет создано Государственное автономное учреждение "Республиканское агентство инноваций и ресурсосбережения". По словам министра экономического развития Михаила ОСИПОВА, это произойдет в ближайшее время.

Новое государственное автономное учреждение займется разработкой перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирных домах, объектов инфраструктуры, разработкой типовых тиражируемых инструментов финансирования проектов повышения энергетической эффективности.