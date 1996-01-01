Утверждена Стратегия Камчатки

На заседании краевого правительства утверждена "Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года". Как отметил губернатор Алексей КУЗЬМИЦКИЙ, принятие этого основополагающего документа – очень важный шаг.

Досье "При разработке Стратегии мы исходили из того, что этот документ не должен стоять на полке, а быть практичным и живым, чтобы со временем он дополнялся и расширялся, отражал современные направления развития территории", – сказал губернатор.

Работа над Стратегией началась сразу же после объединения Камчатской области и Корякского автономного округа в единый субъект федерации в 2007 году. Разработчик – ФГОУ ВПО "Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации" (РАГС) – был определен по результатам открытого конкурса в 2009 году. Перед тем как вынести на утверждение, проект Стратегии был направлен на рассмотрение в Минэкономразвития, Минрегион, Минэнерго, Минспорттуризм, Минприродресурс, Росрыболовство. Полученные заключения от федеральных органов исполнительной власти в целом положительные. В общем виде стратегическая цель развития Камчатского края – формирование развитой экономики и комфортной среды обитания населения, а также достижение не менее чем среднероссийского уровня социально-экономического развития.