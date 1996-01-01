Новый начальник управления ФСБ России по Камчатскому краю Игорь КОЛОСОВ вступил в должность

Полковник Игорь Колосов назначен Указом Президента РФ от 2 июля.

Игорь Сергеевич Колосов родился 29 декабря 1959 г. в Хабаровске. В органах безопасности с 1984 г. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника управления. Кандидат юридических наук. Имеет ряд правительственных и государственных наград. В течение пяти последних лет камчатское управлении ФСБ РФ возглавлял генерал-майор Владимир НЕЧИПОРЮК.