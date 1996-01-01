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Место, достойное Президента
Как уже сообщал «ЗР» в прошлом номере, Кремль отказался от планов строительства новой резиденции Президента России в Хасанском районе.
- Принимая во внимание рекомендации ученых, решено не строить ни сейчас, ни в последующее время государственных комплексов на территории полуострова Гамова, - сообщил управляющий делами Президента России Владимир КОЖИН. - Всесторонне проанализировав последствия осуществления проекта, заявления различный общественных организаций, многочисленные публикации в СМИ, управделами президента сочло необходимым обратиться для экспертного заключения в Дальневосточное отделение Российской академии наук.
Впрочем, оставив в покое полуостров Гамова, Кремль не отказался от строительства резиденции в Приморском крае.
- Окончательное решение еще не принято, но самым подходящим местом считается остров Русский, где построен комплекс зданий для отдыха ВИП-персон. Там уже побывали и Владимир Путин, и Дмитрий МЕДВЕДЕВ, - сообщил «ЗР» информированный источник.
По имеющейся у «ЗР» информации, комплекс зданий для ВИП-персон на Русском был построен на том самом месте, где в один из своих первых визитов в Приморье отдыхал как Президент России Владимир ПУТИН. По словам сопровождавших президента людей, тогда ему это место очень понравилось. И позже он рекомендовал его для отдыха своему ближайшему окружению. В августе 2006 г. в уже отстроенном комплексе отдыхал с семьей и Дмитрий Медведев, занимавший в то время должность вице-премьера. А первый вице-премьер Игорь Шувалов и вовсе в последний приезд заявил, что он бы выбрал Приморье для своего места жительства, когда отойдет от дел. Природа и живое море вкупе с комфортом привлекают молодых политиков.
По неофициальной информации, для ВИП-городка в бухте Боярина не только сантехнику, но даже бревна завозили из Италии, причем какой-то особой породы, пропитанные специальными ароматическими веществами. Одна гостевая двухэтажная вилла оборудована всем необходимым, в том числе и спутниковой связью, для переговоров. Еще один дом «заточен» под отдых. По свидетельству людей, бывавших в нем, «все сделано в царском стиле». Еще одно строение - всего лишь баня. Правда, шикарная. Четвертый дом - камбуз для приготовления пищи. С огромной веранды хорошо любоваться морем, попивая прохладительные напитки. При желании можно сразу спуститься к морю по выложенным дорожкам. Идти недалеко - около 50 метров. Берег и даже дно выложены специально завезенной мелкой галькой. Вода совершенно прозрачная и даже на больших глубинах видно, как по дну ползают крабы.
С моря все постройки хорошо укрыты дикой растительностью. Весь участок огорожен. К расположенной в отдаленной части острова базе отдыха, дорогу наглухо перекрывает шлагбаум. Посторонним попасть совершенно невозможно.
Ожидается, что в случае придания ВИП-городку статуса официальной резиденции главы государства, его расширят и сделают еще более комфортабельным. 50 млн руб. в этом году на возведение еще одной виллы, согласно проведенному аукциону, уже выделено.
Президент сможет попасть в свою Тихоокеанскую резиденцию на Русском любым угодным ему способом. По земле - по новой строящейся гостевой трассе и по мосту через пролив Босфор на остров Русский. По воздуху - на вертолете, так как на Русском строится вертолетная площадка. И, наконец, по воде - в распоряжении президента на Тихом океане будет современная морская яхта.
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