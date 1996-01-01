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России помогут справиться с последствиями пожаров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Китай выделит пострадавшим от пожаров в России четыре миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции Китая.

Помимо этого, в Россию будет направлен груз гуманитарной помощи на сумму 20 млн юаней ($2,95 миллиона). По словам официального представителя министерства Яо Цзяня, механизм оказания помощи уже запущен, и необходимые материалы будут доставлены в РФ в ближайшее время силами авиации.

Напомним, США также выделят пострадавшим в результате лесных пожаров в России $50 тысяч. Об этом сообщил помощник госсекретаря Филипп Кроули. По его словам, специалисты лесного хозяйства США в Москве провели консультации с российским правительством о том, какую помощь они могут оказать в борьбе с огнем.

Команда литовских пожарников в составе 24 человек выехала в Россию для помощи российским коллегам в борьбе с лесными пожарами. Команда отправилась в полном техническом вооружении: в составе колонны четыре цистерны, микроавтобус, насосная станция с комплектацией, которая будет оставлена в России, грузовой автомобиль с гуманитарной помощью, пожарная машина, 5 тыс. респираторов и 20 защитных дыхательных аппаратов. На гуманитарную помощь и отправку пожарных в РФ правительство Литвы выделило из резерва около 58 тыс. евро. Пресс-секретарь Спасательного департамента Эстонии Райн Порсс сообщил, что в Россию уже отправлено спасательное снаряжение для борьбы с лесными пожарами. В частности, это 10 километров пожарных шлангов, четыре водяных насоса, другое оборудование. Технику сопровождают специалисты, которые проинструктируют коллег из МЧС России, как пользоваться оборудованием.

С обращением к гражданам Приднестровья об оказании помощи гражданам РФ, пострадавшим от стихийных бедствий, выступил Республиканский координационный совет общественных организаций и политических партий Приднестровья. Как говорится в обращении, жители Приднестровья помнят, что в случае стихийных бедствий и всевозможных блокад Россия всегда приходила на помощь и жители региона не могут быть равнодушны к беде, с которой столкнулись жители РФ.

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