Эффективен ли тандем на муниципальном уровне?

В стране идет очередная реформа местного самоуправления. По ФЗ -131 можно выбирать главу города (мэрско-советный вариант), как мы в последнее время привыкли. Можно обойтись без выбранного мэра и поручить депутатам нанять сити-менеджера (советно-менеджерский). Они же его и лишат должности в случае чего, и даже решения суда для этого не надо. Возможен еще и третий вариант: наличие главы города, главы администрации и депутатов само собой...

Для Приморья идея не в новинку. Во времена, когда у власти находился Виктор ЧЕРЕПКОВ, в городе были управляющие (читай, сити-менеджеры) Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГ, потом Юрий КОПЫЛОВ. Большой пользы это не принесло. В ЗАТО Фокино сейчас есть глава округа и глава администрации, и там тоже нелегко разбираться в их непростых отношениях. Лесозаводск сейчас живет в ожидании назначения сити-менедежера, комиссия уже рассмотрела несколько кандидатур.

Досье Сити-менеджер - глава муниципальной администрации, занимающийся решением текущих задач и работающий по контракту с городским советом. При этом разработка длительной стратегии развития, церемониальные функции и связь с вышестоящими органами остаются за мэром.

В непривычном пока для Приморья советно-менеджерском (термин неуклюжий, но официальный) варианте на первое место в городской властной иерархии выходит спикер думы. Именно он, оставаясь политической фигурой, занимается перспективным планированием, контролем расходования бюджетных средств. Сити-менеджер - руководитель городской администрации, «рабочая лошадка», городской завхоз. По мнению экспертов, в такой системе есть плюсы: аполитичность менеджера (во что, зная реальные политические условия в стране, мало верится), подотчетность Думе (а это плюс? - Авт.), экономия на выборах мэра. Минусы - неподотчётность менеджера населению, его начальники- депутаты (а насколько они отражают чаяния избирателей - еще вопрос), зависимость от губернаторов. Последние воспринимают должность сити-менеджера как продолжение вертикали власти на уровне местного самоуправления с соответствующим к нему отношением как к подчиненному.

Ярый защитник советно-менеджерской и смешанной (когда еще и мэр есть) систем - Валерий КОРОЛЮК, в прошлом депутат Думы Владивостока. Это он впервые в 2007 году предложил внести в Устав Владивостока поправки, предусматривающие введение должности сити-менеджера.

- При наличии сити-менеджера у мэра-политика нет возможности распоряжаться деньгами. Это минимизирует коррупцию. Депутаты менеджера наняли, задачу поставили, деньги выделили, спросили сделанное. Украл, не справился - свободен, условия разрыва можно предусмотреть в контракте, и никакого решения суда не надо. А попробуй уволь мэра? Такая система даст возможность позиционировать Думу в ее истинном значении - как первую, представительную, народную, самоуправленческую ветвь власти! А мэр, если он городу уж так нужен, пусть вместе с депутатами свои политические амбиции демонстрирует в разработке стратегии развития муниципального округа, на демонстрациях, переговорах и прочем, - считает сегодня Валерий Королюк.

Есть в этой схеме едва ли не последний «гвоздь», вбиваемый в крышку гроба выборов населением хоть каких-нибудь начальников. Губернаторов мы уже не выбираем, половину депутатского корпуса разных уровней уже не назовешь народными избранниками, они избранники партийные. Но сторонники института сити-менеджеров утверждают: «всенародно избранные» муниципалы часто не считают необходимым подчиняться главе субъекта федерации, отсюда, мол, многочисленные конфликты, так хорошо знакомые владивостокцам. Решить эту проблему можно только назначением сити-менеджеров, ведь демократия ради демократии - не самоцель.

Виктор Черепков сказал «ЗР», что определение должности управляющего городом казалось ему выходом: с ним, как с опальным политиком, хозяйственники города дела иметь опасались, а с управляющим могли бы. Но практика себя не оправдала еще и потому, что население при условии выборности градоначальника апеллирует к нему, а не к хозяйственнику-менеджеру. Избранный мэр может сколько угодно раздавать обещаний и их невыполнение списать на непослушного нанятого депутатами менеджера.

- Сити-менеджер - шишка на ровном месте. В реальных условиях нашей страны он не может абстрагироваться от политической составляющей в управлении городом и тупо выполнять то, что поручили депутаты, - считает Виктор Черепков. - И, что страшно, население ему не указ.

Бывший мэр Владивостока Юрий Копылов сегодня рассуждает так: «Сити-менеджер по сути призван управлять чужой собственностью. В городе это частные управляющие компании, теплоснабжающие организации, частные дорожные службы и прочие. Вся же муниципальная собственность роздана! А у любого АО что в Уставе написано? «Цель - получение прибыли». Вот и ходят главы компании в Серый дом на совещания, головами качают в знак согласия, но выйдут оттуда и делают молча только то, что экономически выгодно. Поэтому-то администрация Владивостока прошлой зимой и расписалась в никчемности. Помните, что объясняли? Дороги не мэрия убирает, а компании, выигравшие тендер. Мэрия им деньги перечислила, а проконтролировать хоть от имени сити-менеджера, хоть от имени мэра не смогла. Управлять можно собственностью, у города собственности нет!»

Тем не менее, сити-менеджерская модель входит в моду. Они есть во многих городах страны, но это совсем не значит, что управление ими стало эффективнее. К слову, по данным на 2010 год только в Уральском федеральном округе около 30 сити-менеджеров досрочно прекратили выполнение обязанностей. Счастье это или напасть определят только практика и время. И Приморье в этой реформе будет набивать собственные шишки или размахивать потом лавровыми венками - это уж как выйдет. Пока явно просматривается одна, так скажем, выгода - укрепление вертикали власти.