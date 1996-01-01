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Приморские «эсеры» определились с лидером
Депутат Думы краевого центра Александр Юртаев подтвердил «ЗР» информацию, что политсовет «Справедливой России» рековендовал заместителя мэра Владивостока Константина МЕЖОНОВА в качестве лидера приморского отделения партии.
Константин Межонов уже встречался с лидером парии Сергеем МИРОНОВЫМ и дал принципиальное согласие.
Межонов начал работать в Дальнегорске. Руководил департаментом народного образования администрации края в эпоху губернаторства Евгения НАЗДРАТЕНКО и некоторое время при Сергее ДАРЬКИНЕ. Точные причины ухода из администрации края неизвестны, но политическая элита связывает их с «несработанностью» с губернатором. Позже работал проректором по дошкольному образованию во ВГУЭС, после чего получил предложение работать в мэрии Владивостока. В качестве заместителя главы города курирует в том числе и народное образование.
Константин Межонов вступил в партию, уже получив предложение занять партийный пост. Назначение на должность может состояться в сентябре. «Официальный документ с рекомендацией избрать Межонова уже поступил. Сейчас идет подготовка к региональной конференции. Ориентировочное время ее проведения - с 15 по 20 сентября», - сказал господин Юртаев. По его же словам, лидеру отделения партии придется несладко, поскольку «предстоит чистка рядов». Депутат Николай МАРКОВЦЕВ считает, что возникает коллизия. Как член «Справедливой России» Межонов будет работать под руководством члена «Единой России» и своего непосредственного начальника Игоря ПУШКАРЕВА. Впрочем, говорят, что именно Пушкарев уговорил коллегу дать согласие.
Пост лидера приморских справедливороссов вакантен с июня 2008 года, когда его покинул глава управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю Владимир ВОЙТОВСКИЙ. Два года членов партии «делили» между собой единственный на сегодня «эсер» в Законодательном Собрании края Александр ЕРМОЛАЕВ и Александр Юртаев. Чехарда с выборами лидера не пошла на пользу «Справедливой России» в Приморье. По данным социологов, рейтинг партии в крае в конце июля составлял около 4%, снизившись с 2008 года почти вдвое.
В числе известных приморских членов партии депутаты Госдумы Светлана ГОРЯЧЕВА и Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ.
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