У полпреда Дальнего Востока появился шестой зам

Заместителем полпреда Виктора ИШАЕВА по распоряжению руководителя Администрации Президента РФ Сергея НАРЫШКИНА назначен Сергей ЛЕВКОВ.

Сергей Левков - коренной дальневосточник, родом из пос.Николаевка Смидовичского района ЕАО и всю жизнь трудился в Хабаровском крае. Он уже работал с Виктором Ишаевым в его губернаторской команде в должности начальника управления. В июле 2009 г. перешел на работу в резиденцию на ул.Шеронова на должность помощника полпреда. С.А. Левков имеет ученую степень - доктора социологических наук.

Сегодня у полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева шесть заместителей - Александр Левинталь, Александр Полещук, Владимир Романов, Владимир Сыркин, Андрей Аносов, Сергей Левков.