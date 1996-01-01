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Дружба по-флотски
Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и командир крейсера «Варяг», гвардии капитан 1 ранга Эдуард МОСКАЛЕНКО подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры и героико-патриотического воспитания молодежи.
Предполагается, что соглашение будет способствовать более активному проведению творческих и деловых встреч моряков-тихоокеанцев и представителей культуры и искусства, населения и молодежи Владивостока. Еще одна цель документа - способствовать росту авторитета и престижа военной службы. В корабельном музее крейсера будет создана новая экспозиция, рассказывающая о Владивостоке, популяризирующая город в иностранных портах, куда заходит «Варяг».
- Мы отметили 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, 150-летие Владивостока. Заключение соглашения о взаимодействии с крейсером «Варяг» - также в русле важных событий, имеющих значение в деле воспитания патриотизма, - отметил Игорь Пушкарёв. - «Варяг» для русского моряка - святое имя. Для подрастающего поколения, для гостей из других городов и иностранных делегаций знакомство с историей легендарного крейсера и современного «Варяга», безусловно, представит огромный интерес.
ДосьеСовременный крейсер «Варяг», построенный на судостроительном заводе в Николаеве, поступил в состав флота в 1989 году. Крейсер вооружен мощным многоцелевым ракетным комплексом, который позволяет поражать надводные и наземные цели на значительном удалении. В НАТО его называют «убийцей авианосцев». Крейсер привлекает немало внимания, на его борту не раз бывали президент Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин, патриарх Алексий Второй и другие почетные гости.
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