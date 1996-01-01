Дружба по-флотски

Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и командир крейсера «Варяг», гвардии капитан 1 ранга Эдуард МОСКАЛЕНКО подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры и героико-патриотического воспитания молодежи.

Предполагается, что соглашение будет способствовать более активному проведению творческих и деловых встреч моряков-тихоокеанцев и представителей культуры и искусства, населения и молодежи Владивостока. Еще одна цель документа - способствовать росту авторитета и престижа военной службы. В корабельном музее крейсера будет создана новая экспозиция, рассказывающая о Владивостоке, популяризирующая город в иностранных портах, куда заходит «Варяг».

- Мы отметили 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, 150-летие Владивостока. Заключение соглашения о взаимодействии с крейсером «Варяг» - также в русле важных событий, имеющих значение в деле воспитания патриотизма, - отметил Игорь Пушкарёв. - «Варяг» для русского моряка - святое имя. Для подрастающего поколения, для гостей из других городов и иностранных делегаций знакомство с историей легендарного крейсера и современного «Варяга», безусловно, представит огромный интерес.